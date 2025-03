Des SMS prétendant venir de Mondial Relay envahissent nos téléphones. Pas de panique, on vous donne les clés pour éviter de vous faire avoir.

Le scénario est toujours le même : un message arrive d’un numéro de portable qui semble anodin, souvent un numéro qui commence par 06 ou même un 07. Le texte vous explique qu’il y a un problème avec votre colis et vous invite à cliquer sur un lien pour choisir un point relais ou reprogrammer une livraison.

À première vue, ça peut sembler crédible, surtout si vous attendez effectivement un paquet. Mais c’est précisément là-dessus que jouent les escrocs : votre confiance et votre curiosité.

Un site qui imite (trop) bien le vrai Mondial Relay

Imaginons que vous cliquiez sur le lien – promis, on ne vous juge pas, mais on vous déconseille quand même de tester ! Vous arrivez sur un site qui ressemble comme deux gouttes d’eau à celui de Mondial Relay. Logo officiel, design soigné, et même un petit reCAPTCHA. Tout ça pour vous faire croire que c’est du sérieux. Mais derrière cette façade, c’est une arnaque bien huilée.

Une fois que vous avez passé cette étape, le site vous propose de choisir un nouveau mode de livraison : en point relais ou à domicile. Là, on vous demande gentiment de payer une petite somme, souvent autour de 2 euros, pour « couvrir les frais ». Deux euros, c’est pas grand-chose, non ? Sauf que c’est juste une excuse pour vous pousser à entrer vos coordonnées bancaires. Et là, bim, les escrocs ont jackpot : ils récupèrent vos informations personnelles (nom, adresse) et surtout vos données de paiement.

Si vous allez jusqu’au bout, non seulement vous ne verrez jamais ce prétendu colis, mais en plus, vos infos risquent d’être utilisées pour d’autres arnaques ou vendues sur le dark web – un coin d’internet pas très recommandable où se trafiquent ce genre de données. Bref, un petit clic peut vous coûter bien plus que 2 euros !

Alors, comment éviter de se faire piéger ? D’abord, un indice tout simple : Mondial Relay ne vous demandera jamais de payer pour reprogrammer une livraison. C’est gratuit, point barre. Si un SMS vous réclame de l’argent, c’est déjà louche. Ensuite, regardez bien l’URL du lien. Les vrais sites de Mondial Relay commencent par « mondialrelay.fr ». Si vous voyez un truc comme « mondialrelay-relayeur » ou « mondialrelay-pbs-fr », fuyez, c’est un faux ! Notre conseil : utilisez Google pour chercher une adresse de site web, le risque zéro de se retrouver sur le mauvais site n’existe pas, mais c’est peu probable de se retrouver sur un faux nom de domaine en passant par un moteur de recherche.

Autre astuce : méfiez-vous des numéros de portable. Les entreprises sérieuses utilisent souvent des numéros courts (comme 36666) ou des noms d’expéditeur officiels, pas des 06 lambda. Si vous recevez un SMS suspect, ne cliquez pas. Signalez-le comme spam directement depuis votre téléphone – sur la plupart des smartphones, il suffit de maintenir le message enfoncé et de choisir « signaler » ou « bloquer ». Vous pouvez aussi noter le numéro et le bloquer manuellement.

Ces arnaques profitent souvent des fuites de données – ces vols massifs d’infos personnelles qui ont touché pas mal de monde en France ces derniers mois. Votre numéro de téléphone a peut-être été récupéré comme ça. Du coup, soyez vigilant et parlez-en autour de vous : vos proches, surtout les moins à l’aise avec la tech, pourraient facilement se faire avoir.

Enfin, en France, il existe un numéro officiel pour signaler les SMS frauduleux ou indésirables : le 33700. C’est super simple à utiliser. Vous pouvez transférer directement le SMS suspect au 33700 (c’est gratuit chez la plupart des opérateurs). Ensuite, vous recevez un message en retour qui vous demande d’envoyer le numéro de l’expéditeur du SMS frauduleux. Ça permet aux autorités et aux opérateurs de traquer ces arnaques et de bloquer les numéros malveillants.