Nos meilleurs conseils pour photographier les paysages enneigés

De la dentelle du givre aux grandes étendues éclatantes de blanc, la nature enneigée fait le bonheur des photographes. Capturer la splendeur de l’hiver n’est pourtant pas sans défi : voyons ensemble l’essentiel à savoir pour réussir ses photos de paysages sous la neige.

10 mm, f/4.0, ISO 100 // Source : Ural via Pexels

Le froid s’installe et avec lui la nature change de couleur. Si les paysages enneigés font le bonheur des petits et des grands, c’est aussi une source inépuisable de beauté à capturer pour les photographes de tout acabit. Toutefois, la photo de paysages enneigés présente quelques challenges, qu’une bonne préparation et des informations pertinentes suffisent à surmonter. Faisons le point ensemble sur ce qu’il y a à savoir pour faire de jolies photos de paysages sous la neige.

Quel matériel pour photographier la neige ?

Le premier outil du photographe est bien sûr son appareil photo, qu’il s’agisse d’un appareil photo hybride ou d’un reflex. Dans le cas de la photo de paysage sous la neige, il conviendra de se tourner vers un boîtier équipé d’un capteur performant, capable de monter dans les ISO et de capter la lumière même dans des conditions lumineuses difficiles. De même, un boîtier qui prend en charge le format RAW est un plus. Gardez cependant en tête que le meilleur appareil photo reste celui que vous possédez déjà.

Côté objectif, optez pour le type de focale adapté à votre sujet. Pour les paysages, un grand-angle sera idéal, l’idée étant de saisir un espace dans son ensemble et d’en restituer l’immensité.

En cas de beau temps, la neige a le vilain défaut de renvoyer quantité de reflets, ce qu’on constate aisément tant des lunettes de soleil sont nécessaires sur les pistes de ski. En photo, cette propriété peut poser problème et, pour y remédier, rien ne vaut un filtre polarisant adapté au diamètre de votre objectif. Attention à augmenter légèrement l’exposition de l’appareil photo pour contrer l’effet « assombrissant » du filtre.

Un trépied est éventuellement nécessaire pour stabiliser l’appareil photo et éviter le flou de bougé en cas de basses lumières. En cas de conditions très froides, le mécanisme d’installation de votre trépied peut se gripper, empêchant le bon fonctionnement des mécanismes. Nous reviendrons sur les précautions à prendre pour photographier dans le froid un peu plus bas.

Les réglages

En photographie d’extérieur, et ce quel que soit son sujet, l’heure de la journée est déterminante. Effectivement, la position du soleil dans le ciel a de grandes conséquences sur le rendu d’une photo. Les paysages enneigés n’échappent pas à la règle : en pleine journée, ceux-ci se transforment en un vaste miroir, réfléchissant donc une grande quantité de lumière. Si vous n’utilisez pas de filtre polarisant, vous serez contraint de sous-exposer vos clichés, et par conséquent d’obtenir des photos de neige un peu terne.

Certes, l’éclat de la neige peut se rattraper en retouche, mais le mieux reste de décaler sa séance photo à un moment de la journée plus propice, comme le matin tôt ou la fin de journée (que l’on appelle golden hour). C’est le moment où le soleil rasant offre une lumière plus douce, de belles ombres étirées et révèle plus de détails. De plus, la neige se pare de couleurs chaudes.

Dans la mesure du possible, veillez à maintenir des ISO faibles afin d’éviter trop de bruit numérique. Si les conditions lumineuses ne vous le permettent pas, stabilisez votre appareil photo avec un trépied et augmentez les ISO par palier.

Optez pour une ouverture moyenne, entre f/8 et f/16, pour obtenir une netteté globale de l’image. Attention au triangle d’exposition : plus l’ouverture est petite (f/16, par exemple), plus la valeur de la vitesse et/ou des ISO devra augmenter.

Quant à la balance des blancs, vous pouvez la régler sur votre boîtier en optant pour « Neige » ou « Jour », ou bien agir sur ce paramètre en post-production.

Trouver une bonne composition et laisser parler sa créativité

Face à un paysage enneigé, montrez-vous créatif. Voici quelques idées pour améliorer vos compositions :

Inclure un élément pour donner une perspective au paysage enneigé : un arbre, un chalet, un animal… ;

trouver des détails qui offrent du relief : des traces de pas dans la neige, des flocons qui tombent… ;

varier d’angles de vue : au ras du sol, en hauteur… ;

chercher le contraste ;

faire des photos en longue exposition.

Photographier dans le froid

Qui dit neige, dit froid, dit précautions supplémentaires. Ni les humains ni les appareils électroniques n’apprécient spécialement sortir dans le froid, c’est pourquoi photographier des paysages enneigés nécessite un peu de préparation.

Tout d’abord, le froid a la fâcheuse tendance à siphonner les batteries à vitesse grand V. Prévoyez donc des batteries supplémentaires selon le temps passé en extérieur.

Stockez votre matériel photo dans des sacoches, sacs à dos ou autre étui adapté : en plus de ranger proprement votre matériel, vous offrez une première couche de protection face au froid et à l’humidité.

Prendre soin de son matériel, c’est très bien, mais prendre soin de soi, ça compte aussi. Prévoyez des vêtements chauds, comme des sous-vêtements thermiques, et étanches, comme des après-ski. Enfin, glissez des chaufferettes dans vos poches. C’est en option, mais c’est particulièrement agréable après avoir passé un moment avec les doigts dans le froid.

Lutter contre la condensation

Voilà un ennemi qu’on ne soupçonne pas tant qu’on n’en a pas fait l’expérience. La condensation est pourtant un fléau des photographes de plein air en hiver. Elle touche les surfaces vitrées de l’appareil photo, plus précisément, les lentilles de l’objectif et le miroir. Elle est due aux changements brusques de température : de la buée apparait alors, empêchant toute prise de vue. Si elle n’est pas éliminée rapidement, l’humidité peut finir par détériorer votre matériel, c’est pourquoi il ne faut pas prendre la condensation à la légère.

Que faire pour l’éviter ? Évitez de faire passer votre boîtier photo du chaud au froid, et vice versa, trop brutalement. En procédant par étape, les risques de condensation sont moindres : après une journée en extérieur à photographier des paysages sous la neige, stockez votre sac photo à l’abri, dans un endroit non chauffé (par exemple un véhicule) pendant un moment. Ce n’est qu’une fois votre sac photo acclimaté à une température plus élevée que vous pourrez le mettre en intérieur.

Révélez tout le potentiel de vos photos à l’aide d’un logiciel de retouche photo comme Adobe Lightroom, Photoshop, Captur One, Luminar Neo, etc.

Ajustez la balance des blancs si besoin : nul doute qu’un ajustement sera nécessaire pour se rapprocher au mieux du blanc éclatant de la neige. Ni trop chaud, ni trop froid, à vous de trouver le bon équilibre.

Ajuster l’exposition, les hautes lumières et les blancs : ce sont souvent les paramètres sur lesquels il faut jouer pour arriver à un rendu satisfaisant.

Jouez sur le contraste : un paysage enneigé peut vite être plat si le contraste est en retrait.

Pourquoi ne pas tenter de convertir vos photos en noir et blanc ? Ce type de retouche a l’avantage de jouer sur le contraste et les détails, ce qui se prête particulièrement bien à l’exercice de la photo de neige.

Si retoucher une série de photos peut être vite chronophage, pensez aux presets Lightroom : ces paramètres prédéfinis sont un excellent outil pour gagner du temps en post-production.

Photographier un paysage sous la neige au smartphone

Nos chers smartphones se plient également très bien à l’exercice de la photographie d’hiver. Ils ont l’avantage de se glisser facilement dans une poche et d’être facile à manipuler, même lorsqu’il fait très froid dehors. D’autant que les capteurs des modèles récents font montre de belles performances.

Bien que la pratique de la photo au smartphone soit accessible à tous, on ne peut que vous recommander de vous tourner vers un smartphone conçu pour la photo si vous souhaitez aller plus loin.

Comme tout appareil électronique, votre smartphone est sensible au froid. Ainsi, son niveau de batterie risque de descendre à toute allure si vous n’y prêtez pas attention. Veillez à le ranger dans une poche fermée, typiquement la poche intérieure de votre manteau, afin de le maintenir au chaud. Une batterie externe peut également être nécessaire pour lui redonner un coup de boost en sortie photo.

Le matériel pour la photo de paysages enneigés

Avant de vous emmitoufler pour affronter le froid de l’hiver, équipez-vous :

d’un smartphone ;

d’une application de retouche photo type Lightroom Mobile, Snapseed, VSCO, ou Google Photos ;

en option, d’un objectif grand-angle à clipser sur le capteur photo de votre smartphone.

Les réglages

Si votre smartphone le permet, passez en mode « pro » ou « manuel » pour accéder aux paramètres d’ouverture, de vitesse et d’ISO. À défaut, installez une application tierce sur votre smartphone, comme Nightcap sur iOS ou ProCam X sur Android.

De même, optez pour le format RAW si l’option est disponible sur votre appareil.

ajustez l’exposition par un tap sur l’écran et augmentez-la si besoin ;

optez pour l’objectif grand-angle si vous préférez avoir une image bien large du paysage ;

choisissez une composition qui vous plaît et déclenchez

Retoucher ses photos d’hiver

Enfin, tournez-vous vers une application de retouche photo comme Lightroom Mobile, Snapseed, Google Photos ou VSCO pour obtenir le résultat final à la hauteur de vos attentes.

