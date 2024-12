Lumières de Noël : comment réussir vos photos pour les fêtes de fin d’année

Symboles de l’hiver et des fêtes de fin d’année, les décorations de Noël sont un parfait sujet à photographier pour capturer cette ambiance magique. Alors, comment réussir ses photos des lumières de Noël ?

Le froid s’installe, la nuit tombe tôt, les odeurs de Noël apparaissent… Pas de doute, la fin d’année approche et elle emmène avec elle l’ambiance de fête que l’on connaît bien. L’occasion de grandes réunions de famille et de sorties magiques pour admirer les décorations festives. Comment immortaliser ces moments malgré les conditions de faible luminosité et les importants contrastes ? Voyons ensemble le matériel, les réglages et tout ce qu’il faut savoir pour photographier les lumières de Noël sans faux pas.

Quel matériel pour photographier les lumières de Noël ?

Pour commencer, munissez-vous de votre boîtier photo, qu’il s’agisse d’un appareil photo hybride, reflex ou compact. Privilégiez un boîtier qui prend en charge le format RAW afin d’avoir plus de souplesse lors des retouches en post-production.

Opter pour un objectif lumineux

Côté objectif photo, optez pour du matériel à la plus grande ouverture possible, qui vous permettra de compenser avec les faibles conditions lumineuses (f/2,8, f/1,8, f/1,4, etc).

Pour aller plus loin

Objectifs photo : tout comprendre aux différentes optiques pour votre appareil photo

Non seulement ce genre d’objectif emmagasine davantage de lumière, mais il garantit également un beau flou d’arrière-plan.

35 mm, f/4,5, ISO 1000 // Source : © Masood Aslami via Pexels

Les lumières de Noël se prêtent particulièrement bien à l’exercice, offrant un bokeh éclatant et coloré, avec de belles billes lumineuses et floues à l’arrière du sujet.

Attention au flou de bougé

Un trépied est un accessoire bien utile à emporter avec soi si l’on va photographier des lumières en extérieur. Les environnements peu lumineux nécessitent d’augmenter le temps d’exposition et accroissent de fait le risque de flou de bougé. Stabiliser son appareil photo est donc indispensable.

Pour aller plus loin

Stabilisation optique, capteur, hybride, électronique… tout comprendre pour éviter les photos et vidéos floues

De même, n’hésitez pas à recourir au retardateur de votre appareil photo, à utiliser une télécommande ou à déclencher à distance via l’application du constructeur, en Wi-Fi ou en Bluetooth, et ainsi éviter tout flou de bougé.

Quels réglages pour la photo de lumières de fin d’année ?

Photographier les lumières de Noël requiert une bonne connaissance des règles de base en photographie. Étant donné les écarts lumineux importants dans les scènes qui font notre sujet, avoir en tête le triangle d’exposition est capital.

Rappel du triangle d’exposition

Pour rappel, le triangle d’exposition en photographie représente l’équilibre entre trois réglages fondamentaux qui contrôlent la lumière dans une photo : l’ouverture, la vitesse d’obturation et la sensibilité ISO.

De fait, modifier l’un des trois réglages nécessite d’ajuster les deux autres pour retrouver la bonne balance qui fait l’exposition correcte d’une photo.

Pour aller plus loin

Triangle d’exposition : comment gérer l’ouverture, la vitesse et la sensibilité de vos photos

Bien régler son appareil photo

Concrètement, suivez ces quelques conseils pour réussir vos photos de lumières de fin d’année :

passez en mode manuel ou en priorité à l’ouverture (A/Av)

ajustez les ISO en fonction de l’intensité de l’éclairage : si vous vous trouvez dans une scène bien éclairée, 400 d’ISO peut suffire. Dès lors que l’environnement se fait plus sombre, il convient d’augmenter les ISO, petit à petit, jusqu’à trouver le bon dosage. S’il faut bien sûr faire attention au bruit numérique, qui peut devenir trop important selon votre appareil photo, il est toujours possible de le réduire lors de la retouche ;

réglez la durée d’exposition : un temps de pose plutôt long (entre 1/10s et quelques secondes) permet de capturer les lumières de fin d’année sans en atténuer l’intensité. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à utiliser un trépied ou un support adapté à la pose longue, et ajuster les ISO en conséquence ;

paramétrez la balance des blancs autour de 3000K afin de restituer l’ambiance chaleureuse des lumières de fin d’année, d’ordinaire jaunes ou dorées.

S’il est préférable d’utiliser la plus grande ouverture possible (f/2,8 ou moins) pour capter le plus de luminosité et isoler un sujet de l’arrière-plan, ne manquez pas de modifier ce paramètre pour photographier une scène large, comme un ensemble de décorations lumineuses. En réduisant l’ouverture à f/4 ou f/5,6 (ou moins), vous obtiendrez plus de netteté sur l’ensemble de l’image. Là aussi, les ISO et le temps de pose doivent être modifiés pour assurer une photo réussie.

Enfin, en cas de pose longue, ne manquez pas d’activer le retardateur afin d’éviter tout flou de bougé au déclenchement.

Une fois les bons réglages trouvés, à vous de jouer : multipliez les points de vue, jouez sur les perspectives, faites poser des sujets, éloignez-vous, rapprochez-vous des scènes… Bref, laissez parler votre créativité.

Retoucher des photos de lumières de Noël

Vos photos des lumières de Noël sont prêtes à révéler toute leur magie : c’est l’heure des retouches. Importez vos images sur votre logiciel de retouche photo préféré, comme Adobe Lightroom, Capture One, DxO PhotoLab ou Luminar Neo.

Les corrections de base viennent ajuster l’exposition, éventuellement rehausser les ombres pour ramener du détail, corriger la balance des blancs si besoin. Jouez sur le curseur de blancs pour ajouter de l’intensité aux lumières.

La suppression des défauts est idéale pour créer un tableau tel que vous l’aviez imaginé à la prise de vue.

Si vous remarquez de petites franges violettes autour des lumières de Noël sur vos photos, il s’agit d’aberrations chromatiques. Cela peut arriver sur les images à haut contraste. Activez donc la suppression d’aberration chromatique dans votre logiciel de retouche pour atténuer le phénomène.

Enfin, si vous êtes adepte des paramètres prédéfinis, tels que les presets Lightroom, appliquez votre preset favori ou créez votre propre preset de concert pour retoucher une série de photo facilement et à votre goût.

Rien de plus facile que de se saisir de son smartphone pour capturer les superbes lumières de fin d’année, en balade ou en intérieur. Si vous possédez un smartphone conçu pour la photo, l’exercice n’en sera que d’autant plus abordable.

Votre smartphone possède peut-être un mode nuit ou carrément un mode dédié aux ambiances festives, qui sera bien pratique pour prendre des photos rapidement. Si toutefois vous préférez faire vos propres réglages, activez le mode manuel, ou “pro”, de votre application photo. Dans le cas où votre téléphone n’en propose pas, il est possible de télécharger une application tierce comme NightCap sur iOS ou ProCam X sur Android.

Jetez un œil aux formats d’image pris en compte par votre smartphone : si le format RAW est dans la liste, ne manquez pas de l’activer. Il sera bien utile lors de la retouche de vos photos.

Le matériel pour prendre les décorations de Noël en photo

Côté matériel, équipez-vous :

d’un smartphone ;

d’un trépied pour smartphone, à défaut d’un support adapté ;

d’une application de retouche photo comme Lightroom Mobile, VSCO, Snapseed…

Ajoutons à cela des gants ou des mitaines, bien pratiques par soir de froid, et des chaufferettes à glisser dans les poches pour les plus frileux.

Les réglages

Quant à la prise de vue, suivez ces conseils pour assurer vos photos de Noël :

désactivez le flash : s’il se déclenche automatiquement en conditions nocturnes, il ne vous sera d’aucune aide ici ;

réglez le temps d’exposition sur 1/10s ou plus. Plus le temps de pose est long, plus le risque de flou de bougé est important. Le trépied est donc indispensable ;

augmentez les ISO petit à petit jusqu’à trouver le bon dosage ;

faites la mise au point sur une lumière ;

ajustez l’exposition pour que la lumière renvoyée par les décorations ne soit pas trop intense.

La retouche de photos de lumières de fin d’année au smartphone

Vos photos méritent le meilleur, et pour ça, rien de tel que quelques retouches sur Adobe Lightroom Mobile, Snapseed ou encore VSCO. Ajustez l’exposition, modifiez la balance des blancs, réduisez le bruit numérique jusqu’à obtenir le meilleur résultat. La magie des fêtes de fin d’année est désormais à portée de main.