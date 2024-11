Tout ce qu’il faut savoir pour réussir ses photos en concert à tous les coups

Réussir ses photos de concert peut être un vrai défi. Pourtant, en combinant le bon matériel et les réglages adaptés, capturer l’énergie de la scène est accessible à tous.

En extérieur, en intérieur, en festival ou dans l’intimité de petites salles, les concerts sont une source de plaisirs intarissable. Et un sujet de prédilection pour certains photographes, dont les clichés sont aussi puissants qu’iconiques. Certes, la photo de concert demande un certain entraînement pour être maîtrisée, mais cette pratique n’en demeure pas moins abordable avec de bons conseils. Grâce à ce tutoriel, vous aurez toutes les cartes en main pour faire de belles photos de concert, avec un appareil photo ou un smartphone.

À savoir avant de débuter en photographie de concert

Commencez par vous exercer dans de petites salles, à échelle humaine, avec des groupes qui accepteront volontiers votre présence à titre gratuit. Ainsi, vous pourrez expérimenter différents positionnements : dans la fosse, dans les coulisses près des ingénieurs son, voire sur scène. Toutefois, dans une petite ou une grande salle, le photographe de concert doit faire preuve d’adaptation. Si l’aspect technique reste sensiblement le même, le photographe doit avant tout savoir faire preuve de discrétion. Ni la performance du ou des artistes ni l’expérience des spectateurs ne doivent pâtir de la prise de photo pendant le concert.

La photographie de concert étant régulée en tant que pratique professionnelle, il n’est pas possible d’utiliser son appareil photo en tant qu’amateur dans les salles plus importantes — même si certains appareils compacts ou bridges peuvent passer. Pour cela, vous aurez besoin d’une accréditation (aussi appelée pass photo). Il vous faudra contacter le manager du groupe ou de l’artiste et négocier avec lui une autorisation. Cependant, vous pouvez toujours photographier un concert sans passer par là en utilisant votre smartphone, nous y reviendrons plus bas.

Quel matériel pour photographier un concert ?

Que vous soyez plutôt de l’équipe appareil photo hybride ou de l’équipe appareil photo reflex, qu’importe : le boîtier que vous choisissez doit maîtriser la montée en ISO.

C’est LE paramètre à prendre en compte lorsque l’on souhaite se lancer dans la photographie de concert. En conditions lumineuses faibles, comme dans une salle de spectacle par exemple, il n’y a guère le choix que de pousser son matériel dans des ISO élevés.

Objectif : polyvalence et grande ouverture

Côté objectif, une large ouverture sera indispensable pour capter un maximum de lumière (f/2,8, f/1,4) et isoler les éléments sur scène : chaque musicien, des éléments scéniques, l’émotion sur le visage de quelqu’un dans le public…

Quant au choix de la focale, il est délicat : grand-angle et téléobjectif sont aussi utiles l’un que l’autre. Alors pour se lancer dans la photographie de concert, un objectif modulable comme un 24-70 mm f/2,8 est une bonne option. La grande polyvalence de ce genre de focale est idéale dans cet exercice.

Trouver de la stabilité et se protéger

Il est nécessaire de stabiliser son appareil photo dans une salle de concert, étant donné le peu de luminosité environnante, surtout si vous n’avez pas un objectif qui ouvre suffisamment. Pour cela, un trépied léger ou un monopode est particulièrement recommandé. Optez pour un modèle que vous pourrez déplacer rapidement et facilement.

Enfin, prévoyez des bouchons d’oreille. Vous avez beau apprécier le concert que vous photographiez, protéger votre audition est capital. D’autant plus si vous vous approchez de la scène et des baffles.

Les réglages pour réussir ses photos de concert

Il ne faut pas grand-chose pour réussir ses photos de concert, faut-il encore prendre garde à un certain nombre de paramètres :

Passez votre appareil photo en mode manuel ou priorité ouverture (A, Av) ;

veillez à ce que le format RAW soit actif ;

montez la valeur de sensibilité ISO sur une valeur de plus en plus élevée. Attention à bien connaître votre boîtier et donc ses limites pour ne pas franchir un seuil de bruit trop important qu’il serait difficile de rattraper en post-production ;

configurez la vitesse d’obturation : plutôt rapide pour figer les mouvements et éviter tout flou (1/250s ou plus), elle peut aussi être plus lente (1/100s par exemple) pour capter plus de lumière, à condition que le sujet ne soit pas trop mobile et que l’appareil photo soit stabilisé ;

réglez la balance des blancs sur automatique ;

ajustez l’ouverture selon le sujet : grande pour les portraits ou les détails, plus réduite pour les photos de groupe ou les scènes plus larges ;

si vous souhaitez utiliser un flash, faites-le à titre exceptionnel. Non seulement cela dérange les artistes sur scène, mais en plus le flash dénature l’ambiance générale.

Un concert est une belle opportunité d’explorer différents angles de vue, différents sujets et de laisser parler sa créativité. Si le ou les artistes sont bien sûr au centre de l’attention, n’oubliez pas de capturer d’autres éléments qui composent le concert pour en restituer l’ambiance : les instruments, la scénographie, les lumières et, évidemment, le public.

C’est la dernière étape de ce tutoriel, et pas des moindres. Toutes vos images ont à présent besoin d’un coup de pouce en passant par un logiciel de retouche photo comme Adobe Lightroom, Photoshop, Luminar Neo ou Capture One pour atteindre leur plein potentiel.

Commencez par corriger la balance des blancs, souvent faussée au déclenchement par l’éclairage. Poursuivez par les corrections de base : ajustez l’exposition, le contraste, les blancs, les noirs, la saturation…

Travaillez sur la réduction du bruit numérique s’il est trop important. Les logiciels sont désormais particulièrement compétents dans ce domaine.

Enfin, si vous êtes adepte des paramètres prédéfinis, tels que les presets Lightroom, appliquez votre preset favori ou créez votre propre preset de concert pour retoucher une série de photo facilement et à votre goût.

Le smartphone est l’outil idéal pour capturer de belles images de concert sans utiliser d’appareil photo encombrant, ou dans le cas où vous n’auriez pas le droit d’utiliser votre boîtier photo. Et les capteurs photo de nos chers téléphones sont tout à fait capables de produire de beaux résultats ! D’autant que, si la pratique de la photo est importante pour vous, il existe pléthore de smartphones conçus pour la photo qui vous apporteront une réelle satisfaction.

Le matériel pour la photo de concert au smartphone

Côté matériel, équipez-vous :

Et c’est tout. Voilà l’équipement idéal pour photographier un concert discrètement et apprécier le spectacle.

Les bons réglages

Activez le mode manuel ou pro de votre smartphone. À défaut, passez par une application tierce, comme NightCap sur iOS ou ProCam X sur Android, qui contourne le problème en offrant des paramètres ajustables.

En cas de concert en salle, dans de faibles conditions lumineuses, augmentez les ISO à 400 minimum, valeur qui sera augmentée si besoin. Puis, réglez la vitesse d’obturation à 1/250s. Enfin, ajustez l’exposition et faites la mise au point sur votre sujet.

Attention, toutefois, les smartphones ont tendance à proposer une exposition automatique un peu trop élevée dans des cadres peu lumineux. N’hésitez pas à réduire la luminosité de la photo pour garder suffisamment de noir dans la scène. Les éléments éclairés n’en seront que mieux mis en valeur

De belles photos de concert passent également par la composition : centre le sujet, utilisez la règle des tiers pour le décaler, jouez avec la perspective, déplacez-vous pour multiplier les points de vue…

Retoucher ses photos de concert au smartphone

Passez ensuite à la retouche de vos photos de concert. Les applications de retouche telles que Adobe Lightroom Mobile ou VSCO sont bien utiles pour apporter les corrections de base, réduire le bruit éventuel et donner un look léché à vos clichés.