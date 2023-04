Adobe rajoute de l’IA à Lightroom et c’est fascinant

L'éditeur de la suite de logiciels créatifs Adobe vient de présenter les nouveautés mensuelles pour ses applications d'optimisation photo Lightroom. Une mise à jour qui fait la part belle à l'intelligence artificielle avec des outils bluffants.

L’ajout d’intelligence artificielle dans nos services numériques ne rime pas toujours avec expérimentation hasardeuse. Mardi 18 avril, l’entreprise éditrice de logiciels de création numérique Adobe a présenté dans un billet de blog les nouveautés du mois d’avril 2023 pour ses abonnés payants, en particulier pour ses applications de retouche photo Lightroom (Classic, CC et Camera Raw).

Outre de petites améliorations çà et là, Adobe a surtout ajouté de nouvelles fonctionnalités basées sur ses algorithmes d’IA « Sensei », rapporte le site spécialisé Digital Camera World… avec des résultats bluffants.

Une réduction de bruit incroyable

Première claque technologique : un nouvel outil de réduction de bruit. Si les algorithmes d’Adobe ont toujours proposé ce qui se fait de mieux dans le domaine de la correction d’artefacts et de défauts photographiques, même sans IA, le nouveau mode « Denoise » semble être encore plus efficace.

Dans son billet de blog, Adobe montre un avant-après pour une photo zoomée d’un cygne. Si la première version est constellée de minuscules points colorés, on peine presque à les remarquer sur la seconde version.

Une réduction de bruit « particulièrement efficace […] en conditions de basse luminosité » selon Digital Camera World, et qui n’a pas l’air de faire trop perdre en netteté à l’inverse d’autres algorithmes.

Pour le moment, ce mode n’est disponible que pour les fichiers RAW, mais d’autres extensions de fichiers devraient bientôt être prises en charge, promet Adobe. Digital Camera World note en revanche que l’option ne peut pas s’utiliser en combinaison avec la fonctionnalité Super-résolution, permettant d’augmenter la définition d’image artificiellement.

Sélectionner puis modifier des parties du corps

L’autre nouveauté liée à l’IA mise en avant par Adobe se trouve dans les options de masque de Lightroom. Fin 2022, l’éditeur du logiciel avait intégré une nouvelle option « Sélectionner un sujet », permettant comme son nom l’indique de sélectionner automatiquement une ou plusieurs personnes sur une photo pour créer un masque.

Cette fois-ci, de nouvelles options poussent cette création de masques plus loin, en permettant de segmenter les différents éléments d’un sujet : l’IA est utilisée pour déterminer quelle partie correspond à une barbe, quelle autre aux vêtements du sujet ou à ses cheveux (à l’image de l’IA « SAM » récemment présentée par Meta). Des sélections automatiques qui s’ajoutent à la couleur de la peau, aux cheveux ou aux yeux, déjà proposés par le logiciel.

Une fois un masque créé, trois nouveaux « préréglages adaptatifs » proposent désormais d’optimiser cet élément précis : améliorer certaines parties d’un portrait, rendre une barbe plus sombre ou mieux éclairer un vêtement pour le mettre en valeur sur une photo promotionnelle.

Avant préréglage « Portrait amélioré » // Source : Adobe Après préréglage « Portrait amélioré » // Source : Adobe

Et pour pousser la retouche encore plus loin, Adobe a également annoncé qu’il est désormais possible d’ajuster le contraste, les tons ou les couleurs de ces zones délimitées par masque via une « courbe à points ».

Une palette d’options qui permettent donc d’effectuer des modifications photo toujours plus localisées et précises, note Digital Camera World, tout en évitant de perdre du temps à détourer des images ou jongler entre des logiciels.

