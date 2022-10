Adobe met le paquet sur le cloud et l’IA pour simplifier la vie des photographes et vidéastes

À l'occasion de sa conférence Max, l'éditeur de Premiere Pro, Photoshop et Lightroom a annoncé des nouveautés qui devraient simplifier la vie de ses utilisateurs.

Comme tous les ans à l’automne, Adobe organise, cette semaine, sa grande conférence annuelle, Adobe Max. L’occasion pour le géant de l’édition de logiciels créatifs de dévoiler certaines de ses nouveautés à venir dans les semaines et les mois à venir. Et une fois n’est pas coutume, l’intelligence artificielle est au centre des nouveautés présentées aussi bien pour Photoshop que pour Lightroom.

Une « gomme magique » à la sauce Photoshop

Adobe Photoshop permet déjà depuis plusieurs versions de détecter automatiquement un objet dans une photo. Une fonctionnalité bien pratique si on souhaite le détourer ou supprimer l’arrière-plan de l’image. Néanmoins, avec la nouvelle version de Photoshop, Adobe compte aller encore plus loin. La firme a en effet présenté une nouvelle fonction baptisée « supprimer et remplir ». Concrètement, une fois la sélection faite sur le logiciel d’édition d’image, l’utilisateur va pouvoir appuyer sur les touches MAJ et SUPPR de son clavier pour supprimer la sélection et la remplacer automatiquement par des éléments en arrière-plan.

Cette fonction n’est pas sans rappeler ce que propose déjà automatiquement Google avec sa gomme magique présente sur les Pixel 6 et Pixel 7 depuis son application Google Photos. Notons que la fonctionnalité n’est pas réservée à la version PC de Photoshop, mais qu’elle débarque également sur la version iPad.

La sélection automatique devient plus complète sur Lightroom

C’est surtout du côté de Lightroom que les nouveautés sont les plus poussées cette année pour la suite Adobe. Le logiciel de développement photo va en effet avoir droit à de nouveaux outils de sélection et de presets plus avancés encore. Jusqu’à récemment, les utilisateurs devaient nécessairement créer eux-mêmes des filtres pour modifier uniquement une partie de l’image. Il y a un an, Adobe a intégré un nouveau système permettant de repérer automatiquement le sujet d’une photo ou le ciel afin de créer des masques spécifiques. Désormais, le logiciel va encore plus loin.

Adobe a en effet annoncé la possibilité de sélectionner une ou plusieurs personnes directement dans Lightroom. Dans le cas d’une photo de groupe par exemple, le logiciel va repérer automatiquement les différents individus et vous demander si vous souhaitez créer un masque pour une personne, pour plusieurs personnes ou pour tout le groupe avec, à chaque fois, le visage de la personne en question.

Surtout, les masques pourront être plus précis. Au lieu de se contenter de sélectionner la silhouette complète, Lightroom va permettre d’automatiser la sélection de la tête, des cheveux, des dents, des sourcils ou des lèvres. Un bon moyen d’éviter de passer de précieuses minutes à créer des masques à la main.

Par ailleurs, comme c’est déjà le cas sur Photoshop, Lightroom va intégrer un outil de sélection automatiquement d’objet. En survolant un élément de la photo, le logiciel de développement photo va vous suggérer automatiquement un masque qui va alors s’appliquer aux contours de l’élément survolé.

Là encore, ces fonctions intégrées à Lightroom sont non seulement prévues pour la version standard, mais également pour Lightroom Classic ou pour la déclinaison sur iPad.

Plus besoin de SSD ni de carte SD

Toujours dans le domaine de la photo et de la vidéo, Adobe a annoncé une intégration bien plus poussée de son système Frame.io. Pour rappel, cette startup rachetée en août 2021 par Adobe pour près de 1,3 milliard de dollars permet aux vidéastes et photographes de stocker directement leurs photos et vidéos dans le cloud puis d’y accéder directement dans Premiere Pro ou Photoshop. Concrètement, cela donne accès aux photos ou aux séquences aux monteurs quasi instantanément après la prise de vue, sans avoir à déplacer de carte SD ou de SSD.

Jusqu’à présent, l’utilisation de ce service nécessitait néanmoins que la caméra ou l’appareil photo soit connectée à un appareil compatible camera-to-cloud (C2C) conçu par Atomos, Teradek, Aaton ou FDX.

Adobe indique cependant avoir collaboré avec deux constructeurs d’appareils pour intégrer directement sa solution C2C directement au sein des boîtiers. La fonction de mise en ligne automatique des photos et des vidéos va donc arriver sur le Fujifilm X-H2S et sur les caméras RED V-Raptor et V-Raptor-XL.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.