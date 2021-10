Photoshop va vous permettre de retoucher vos photos sur le Web

À l'occasion de sa conférence Adobe Max, l'éditeur de Photoshop a annoncé l'arrivée d'une version Web pour son logiciel de retouche d'images.

Comme tous les ans, Adobe organise cette semaine son événement majeur, la convention Adobe Max 2021. Crise sanitaire oblige, celle-ci a une nouvelle fois lieu de façon virtuelle. Néanmoins, ça reste l’occasion pour l’éditeur de logiciels de dévoiler ses nouveautés les plus importantes pour les futures versions de Photoshop, de Premiere Pro, de Lightroom ou d’After Effect.

De nouveaux filtres dopés à l’IA pour Photosshop

Bien évidemment, le logiciel phare d’Adobe, Photoshop, a droit à quelques nouveautés et, de ce côté-là, c’est encore une fois le système d’intelligence artificielle de l’éditeur, Adobe Sensei, qui est largement mis en avant. Quatre filtres neuronaux sont ainsi proposés pour faciliter la retouche des images : Landscape Mixer, Depth Blur Filter, Colorize Filter et Harmonization Filter. Le premier va permettre, sur une photo de paysage, de modifier la saison, le coucher de soleil ou certains éléments du paysage en fusionnant deux photos entre elles. Le second va quant à lui modifier l’ouverture focale d’une photo ainsi que la puissance du flou et le sujet mis au point. Un filtre qui n’est pas sans rappeler ce dont sont capables aujourd’hui les smartphones grâce aux modes portraits et au flou d’arrière-plan.

Colorize Filter permet, comme son nom l’indique, de coloriser des photos en noir et blanc. Enfin, Harmonization Filter va permettre d’automatiquement harmoniser les couleurs et la lumière sur plusieurs calques afin de créer une image cohérente.

Photoshop débarque sur le Web

Mais du côté de Photoshop, la nouveauté la plus intéressante est l’arrivée de la retouche directement sur le Web. Adobe va en effet permettre à ses utilisateurs de partager leurs créations Photoshop et Illustrator par un lien. Les personnes cliquant sur ce lien pourront alors laisser des commentaires et des annotations, même sans compte Adobe, et pourront éventuellement apporter leurs propres retouches à l’image. Pour ce faire, ils pourront ouvrir une version Web de Photoshop — cette fois uniquement s’ils ont un abonnement Adobe — avec quelques possibilités d’édition. On va ainsi retrouver les différents calques, les outils de sélection, les pinceaux, l’ajout de texte ou de redimensionnement ou l’outil correcteur localisé.

Automatiquement, les annotations et les retouches seront visibles par le créateur original directement au sein de la version logicielle de Photoshop. Pour l’heure, Adobe a cependant indiqué que cette version Web de Photoshop ne fonctionnait que sur Chrome et Edge. Safari et Firefox ne sont pour l’heure pas encore pris en charge.

Des nouveautés pour Lightroom et Premiere Pro

Outre ces nouveautés prévues pour Photoshop, Adobe a également fait quelques annonces pour Lightroom, qui va désormais permettre de sélectionner automatiquement le ciel sur une photo. Une possibilité offerte pour modifier l’ensemble des couleurs ou de la lumière du ciel sans avoir à sélectionner individuellement toutes les parties de l’image où il est apparent. Une autre fonction baptisée Remix va jouer sur l’aspect communautaire de Lightroom en permettant aux photographes de visualiser les différents développements suggérés sur une même photo par différents utilisateurs.

Du côté de Premiere Pro aussi, Adobe a présenté quelques nouveautés. C’est le cas de la gestion de la musique dans le logiciel de montage. Afin de permettre aux utilisateurs d’éditer efficacement une piste musicale pour qu’elle soit proposée à une longueur adéquate, Premiere Pro va automatiquement se charger de l’édition de la piste pour l’ajuster en fonction du rythme et de la mélodie. Là aussi, cette fonction, baptisée « Remix » s’appuie sur les capacités d’intelligence artificielle d’Adobe Sensei. Enfin, la fonction « Simplify Sequence » s’adresse quant à elle aux monteurs bordéliques avec des timelines trop chargées. Elle va automatiquement créer un duplicata de la timeline et supprimer certains éléments qui ne sont pas utilisés comme les pistes audio muettes ou les éléments vidéos cachés.

Ces nouvelles fonctionnalités arriveront dans les logiciels Adobe dans les prochains mois. Certaines seront proposées dans un premier temps uniquement en bêta quand d’autres sont d’ores et déjà disponibles à l’occasion de la convention Adobe Max.