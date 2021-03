Adobe Photoshop et Lightroom : l’IA pour convertir une photo de 10 mégapixels en 40 mégapixels

Ce n'est pas de la science fiction, c'est la nouvelle fonctionnalité d'IA d'Adobe. Grâce au machine learning, la fonction Super Resolution peut convertir vos photos en leur ajoutant des mégapixels au passage.

Adobe enrichie son logiciel Photoshop de nouvelles fonctions qui tirent partie de l’intelligence artificielle : avec une fonction pour remplacer le ciel, comme le font déjà certaines applications mobiles, une autre permet de sélectionner automatiquement les sujets d’une photo, il applique également des filtres intelligemment et maintenant Adobe assure que son logiciel est capable de multiplier par quatre la définition des photos sans perdre en qualité.

Super Resolution : déjà fonctionnelle et déjà impressionnante

Adobe a baptisé cette nouvelle fonctionnalité Super Resolution. Elle est déjà opérationnelle dans Camera Raw 13.2 et sera bientôt disponible dans Lightroom et Lightroom Classic. Super Resolution utilise un modèle d’apprentissage automatique, ce que l’on appelle machine learning en anglais, qui s’est formé en analysant des millions de photos. En termes simples, cette fonctionnalité est capable de convertir une photo de dix mégapixels en une photo de 40 mégapixels.

Pour déterminer comment échantillonner un pixel donné, le système analyse les pixels environnants pour le contexte. Les premiers résultats ne sont généralement pas bons, mais plus le modèle est alimenté et plus il a de paires d’images. Il devient alors plus précis pour redimensionner la photo sans perte de qualité.

A l’heure où les smartphones intègrent des capteurs de 108 mégapixels, dont le Xiaomi Mi 11, ce type de fonctions pourrait être une alternative. Apple, par exemple, utilise toujours des capteurs de 12 mégapixels. Un « petit » capteur de 12 mégapixels, associé à cette fonction d’IA, pourrait faire des miracles. Cela montre également l’intérêt de prendre des photos au format RAW, car c’est ce format qui va pouvoir vraiment bénéficier des pouvoirs de l’IA.

Des résultats prometteurs

Le résultat, du moins d’après ce qu’Adobe montre, semble vraiment bon. Vous n’avez qu’à appuyer sur la fonction en question et l’ordinateur renverra un nouveau fichier DNG avec la photo améliorée.

Toutes les modifications apportées au DNG d’origine sont transférées au DNG modifié. Pour l’instant, la fonction est limitée aux photos de 65 000 pixels de long et 500 mégapixels. Il fonctionne avec les fichiers RAW, mais aussi avec JPEG, PNG et TIFF. Comme nous l’avons dit, il est déjà disponible dans Camera Raw 13.2 et sera bientôt disponible dans Lightroom et Lightroom Classic.