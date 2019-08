Samsung vient de présenter son capteur photo Isocell Bright HMX doté d’une immense définition de 108 mégapixels. Un partenariat avec Xiaomi est nettement mis en avant.

Chaque année, on a pu voir la définition des appareils photo pour smartphones augmenter significativement. Samsung participe activement à cette évolution et vient tout juste d’officialiser son capteur Isocell Bright HMX de 108 mégapixels. C’est le premier de ce genre.

Rappelons qu’il ne s’agit pas vraiment d’une surprise. En effet, Xiaomi avait déjà préparé le terrain pour cette annonce quelques jours plus tôt. Le constructeur chinois avait en effet indiqué que ses futurs smartphones seraient dotés d’un capteur photo de 108 mégapixels fourni par Samsung.

On attendait donc simplement l’officialisation dudit capteur et c’est désormais chose faite. Le Samsung Isocell Bright HMX profite d’une taille de 1/1,33 pouce et promet de capter une grande quantité de lumière même dans des environnements faiblement éclairés.

Des photos de 27 mégapixels

Il est toujours bon de préciser qu’il ne faut pas s’attendre à des photos de 108 mégapixels avec ce capteur, les fichiers seraient bien trop lourds à traiter et il y aurait trop de bruit sur l’image. L’Isocel Bright HMX profite plutôt de la technologie bien connue du pixel binning qui consiste à regrouper 4 pixels en un.

Le capteur offre ainsi des photos de 27 mégapixels, mais dont le niveau de détails est, théoriquement, plus important. Côté vidéo, Samsung promet une qualité 6K — 6016 x 3384 pixels — en 30 images par seconde.

Samsung et Xiaomi

Le partenariat avec Xiaomi est vraiment mis en avant. « Nous sommes très heureux que les définitions d’image qui n’étaient auparavant disponibles que dans quelques appareils photo reflex numériques haut de gamme puissent maintenant être conçues pour les smartphones », a ainsi indiqué Lin Bin, cofondateur de Xiaomi.

Samsung muscle vraiment son jeu dans le secteur de la photo avec ce capteur dont la production en série démarre à la fin du mois. Soulignons que le constructeur avait récemment sorti un Isocel GW1 de 64 mégapixels il y a quelques semaines.