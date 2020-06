PhotoShop, Premiere, Lightroom : Adobe simplifie ses logiciels de création

Adobe a annoncé de nombreuses nouvelles fonctionnalités sur ses différents logiciels. Sur PC comme sur smartphone ou tablette, pour la photo comme pour la vidéo, l'idée est de simplifier encore l'usage des différents outils.

Ce mardi, Adobe a annoncé le plein de nouvelles fonctionnalités pour ses différents logiciels à destination des créatifs. Ce sont en effet une flopée d’annonces qui vont être lancées en juin grâce à des mises à jour de ses différents logiciels. Photoshop, Behance, Premiere Pro, Premiere Rush ou Lightroom vont ainsi bénéficier de différentes nouveautés.

Il faut dire que depuis quelques mois, Adobe a fait part de nombreuses nouveautés, venues en partie de Sensei, son système d’intelligence artificielle à la base notamment de son application Photoshop Camera, disponible depuis la semaine dernière. C’est également Sensei qui était à l’origine du système de retouche de selfies lancé par Adobe en 2017, ou du système de reconnaissance de retouche lancé l’an dernier.

De nouvelles fonctions pour Photoshop et Lightroom

Désormais, Adobe veut aller plus loin avec Sensei. C’est notamment le cas grâce à une intégration dans Photoshop pour la sélection automatique de sujets. En effet, grâce à Sensei, le logiciel de retouche d’Adobe sera désormais plus performant dans la gestion de la sélection automatique, notamment pour les portraits. Il sera ainsi capable de sélectionner précisément une personne, y compris ses mèches de cheveux les plus fines, pour le mettre en avant, flouter l’arrière-plan ou faire passer un texte derrière un visage par exemple.

Toujours dans l’idée de simplifier l’utilisation de ses logiciels, Adobe a également facilité la transition de Lightroom à Photshop sur iPad. Désormais, pour travailler sur un même fichier à l’aide des deux solutions de traitement d’image, il sera possible d’appuyer sur « envoyer vers Lightroom » dans Photoshop, et sur « éditer sur Photoshop » dans Lightroom. Par ailleurs, afin de permettre davantage de cohésion entre les deux services, Adobe a également revu intégralement le mode « caméra raw » de Photoshop, servant à traiter les images. Ainsi, le principal logiciel de retouche d’Adobe va intégrer une interface de développement de fichiers RAW bien plus proche de ce que propose d’ores et déjà son logiciel dédié, Lightroom.

D’ailleurs, au sein même de Lightroom, Adobe a décidé d’étendre les fonctionnalités de partage et de retour d’expérience. En effet, il est possible depuis l’an dernier de télécharger les retouches de certains photographes partenaires pour découvrir comment ils ont pu traiter telle ou telle photo. Désormais, chacun pourra partager ses propres retouches, afin de permettre aux autres utilisateurs du logiciel de découvrir les réglages utilisés. Une nouvelle fonction baptisée « local hue » permettra quant à elle de modifier la teinte non pas de la photo entière, mais seulement d’une partie de l’image.

Une intégration plus simple de la musique dans Premiere Pro

Premiere Rush, l’application de montage vidéo mobile d’Adobe, va également le droit à l’intégration de fonctionnalités grâce à Adobe Sensei. C’est le cas notamment du recadrage automatique. Disponible depuis septembre dernier sur Premiere Pro, la version professionnelle et sur ordinateur du logiciel de montage, le recadrage automatique fera donc son arrivée sur l’application mobile. De quoi permettre ainsi de monter facilement ses vidéos, quel que soit le format, en mode paysage, en mode portrait ou même avec un ratio carré pour Instagram par exemple. De son côté, Premiere Pro va intégrer directement une bibliothèque de musiques libres de droits. Adobe s’est en effet associé à Jamendo et Epidemic Sound pour intégrer des centaines de musiques, filtrées selon le style, le tempo ou la durée par exemple, afin de les proposer directement aux vidéastes au sein même de la solution de montage.

Ces nouvelles fonctionnalités seront peu à peu déployées dans le courant du mois de juin au sein même des applications et logiciels Adobe.