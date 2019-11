Photoshop est un outil extraordinairement puissant, mais qui est aussi souvent utilisé pour embellir la réalité... et les personnes. Pour remettre un peu de vérité dans tout ça, Adobe travaille sur un outil qui détecte les modifications apportées à une image.

Tout ce qu’on voit sur internet est vrai, n’est-ce pas ? Toutes les images que l’on admire dans les magazines sont bien réelles, c’est évident. L’un des traits les plus importants des stars est de n’avoir aucune marque sur leurs corps, naturellement.

Nous savons tous que c’est faux. Nous savons aussi tous qu’un graphiste a probablement utilisé Photoshop pour arriver à ces résultats. Mais alors que ces technologies se démocratisent sur les réseaux sociaux par le biais des filtres, la réalité et la fiction deviennent un petit peu trop difficiles à distinguer l’une de l’autre.

Retrouvez l’image originale d’une photo embellie par Photoshop

Pour retrouver un semblant de véracité et contrebalancer les effets négatifs de ses créations, Adobe a annoncé lors de sa conférence Max 2019 une nouvelle technologie en cours de création. Baptisée « Project About Face », elle se base sur l’intelligence artificielle créée par Adobe : Sensei. Une démonstration vaut mieux que bien des mots.

Ce projet, qui reste pour l’instant géré par une petite équipe pour démonstration, est assez simple dans son principe. Il va analyser une image pour détecter les traces laissées par une modification des pixels d’une image, faisant qu’il peut créer une heatmap des modifications potentiellement apportées et les présenter à l’utilisateur.

Plus impressionnant surtout : grâce à un modèle entraîné pour cela, Adobe peut « annuler » les modifications faites par les logiciels de retouche photo et retrouver l’image originale. Pour le moment, cet outil n’est pas disponible pour le public, mais on espère qu’il le sera bientôt.

Encore limité

Impossible de cacher son vrai visage désormais ? Pas tout à fait. Si Adobe ne l’explicite pas encore, on peut deviner en observant l’outil que cette technologie a ses limites.

Elle semble en effet être entièrement focalisée sur les modifications de densité de pixel, les étirements et contractions. Or, une grande partie de la retouche photo est aussi à voir du côté du lissage des « défauts » de la peau : des boutons ou vergetures effacés ne réapparaîtraient pas soudainement avec cet outil.

Ceci étant… les modifications présentées ne vous rappellent pas quelque chose ? Eh oui : il s’agit des modifications faites par la majorité des « filtres beauté » des smartphones. Auquel cas, s’il se transformait en véritable application, le projet « About Face » pourrait bien pousser à un peu plus d’honnêteté sur les réseaux sociaux.