La principale nouveauté du Pixel 6a va débarquer sur d’autres smartphones

Google a annoncé que la fonction « camouflage » du Pixel 6a, qui permet de changer la teinte d'un élément sur une photo, va également arriver sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Avec son Pixel 6a, Google a inauguré une nouvelle fonctionnalité de retouche pour son application Google Photos. Le smartphone milieu de gamme du constructeur permet en effet de modifier la colorimétrie et la teinte d’un élément dans le décor de la photo. Un moyen de rendre cet élément moins voyant et, au contraire, de mieux faire ressortir le sujet.

Néanmoins, cette fonctionnalité n’est pour l’heure présente que sur le Google Pixel 6a, en tant que fonctionnalité de la « gomme magique ». Désormais, en plus de l’option « effacer », la gomme magique intègre une option « camouflage ». L’idée est ainsi de modifier les couleurs d’un élément de la photo afin de mieux le fondre dans l’arrière-plan. Il reprendra alors la teinte des éléments autour de lui afin de mieux diriger le regard vers le véritable sujet de la photo.

Cette fonction est bien connue des photographes qui peuvent déjà utiliser des outils de retouche plus développés comme Photoshop ou Lightroom pour modifier la teinte d’un élément afin de le rendre moins visible. Néanmoins, la fonctionnalité de Google Photos a, comme la gomme magique, l’avantage de la facilité d’utilisation. Il suffit en effet d’entourer l’élément dont on souhaite modifier la couleur pour que les changements soient appliqués directement.

Une fonction qui arrive dès cette semaine sur d’autres smartphones

Si le Pixel 6a est pour l’instant le seul smartphone à avoir droit à cette fonctionnalité de camouflage, Google compte néanmoins l’étendre à davantage de smartphones. Interrogé par le site américain The Verge, Google a indiqué que ses deux précédents smartphones haut de gamme, les Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro, pourront profiter de cette fonction de Camouflage à compter du jeudi 28 juillet. Pour rappel, c’est également à cette date que le Pixel 6a sera disponible dans le commerce, aux côtés des nouveaux écouteurs de la firme, les Pixel Buds Pro.

Cette fonction de camouflage et de gomme magique étant intégrée directement à l’application Google Photos, disponible sur tous les smartphones Android, on peut espérer qu’elle soit étendue dans les prochains mois à davantage de smartphones. Google propose en effet certaines fonctionnalités supplémentaires aux utilisateurs abonnés à son offre Google One.

En plus du stockage étendu, l’abonnement permet ainsi de profiter des fonctions « éclairage portrait » et « flou d’arrière-plan ». Comme ces deux modes de retouche, jusqu’alors réservés aux seuls smartphones Pixel, on peut alors espérer que la gomme magique et sa fonction de camouflage arriveront à terme sur tous les smartphones Android.

