Voici trois raisons de ne pas remplacer votre ancien Google Pixel

Certaines fonctionnalités qu'on pensait exclusives aux Google Pixel 6 et 6 Pro finissent par arriver sur les anciens Pixel tournant sous Android 12. Quelques options de Google Camera, une fonction de Google Photos et Live Translate en sont les derniers exemples.

La communication de Google autour des Pixel 6 et Pixel 6 Pro n’a pas toujours été des plus limpides concernant ses nouvelles fonctionnalités. En effet, la firme de Mountain View a choisi de présenter ses nouveaux flagships en même temps que de lancer son nouvel OS, Android 12, disponible sur un grand nombre des anciens Pixel.

Résultat, on ne savait jamais trop si une fonctionnalité présentée pour le Pixel 6 concernerait ou non à terme les autres Pixel. Mais on commence à y voir plus clair.

Exposition et gomme magique

On commence par les fonctionnalités apportées par Google Camera. Selon XDA, la version 8.4 de l’application va permettre de profiter de certaines capacités qu’on pensait jusqu’ici réservées au Pixel 6.

Par exemple, il serait bientôt possible d’utiliser le flash comme un minuteur, de manière à ce que vos sujets se préparent. Autre ajout à attendre : un réglage de l’exposition similaire à celui du Pixel 6 devrait débarquer.

Il en va de même pour Magic Eraser sur l’application Google Photos. Cette fonctionnalité Gomme magique permet de cacher certains détails d’une photo comme s’ils n’avaient jamais existé. Or, les équipes de XDA ont pu utiliser cette option sur un Pixel 4a tournant sur Android 12 en téléchargeant un APK de Google Photos dans sa version 5.64.

Tout porte donc à croire que cette fonction assez bluffante ne restera pas une exclusivité des Pixel 6.

Traduction automatique

Autre ajout de taille, qu’on pensait pour le coup totalement exclusif au Pixel 6 et à son SoC Google Tensor, la traduction en direct est d’ores et déjà disponible sur les anciens Pixel. On l’apprend grâce à un étudiant sur Twitter, Abhinav, qui a posté cette image d’une traduction de l’Hindi vers l’anglais.

Live Translate works on Pixel 4a by just installing Pixel 6 Latest ASI.

S.9.playstore.pixel6.405532360

Device is not rooted and runs on latest software.@MishaalRahman @xdadevelopers#teampixel #Android12 pic.twitter.com/SC9QHt7gB9 — Abhinav (@Abhinav_937) November 14, 2021

Un membre de la rédaction utilisant un Pixel 5 s’est essayé à la manœuvre. Il lui a suffi d’installer l’APK de la toute dernière version version de l’Android System Intelligence app.

Live Translate sur un Pixel 5. // Source : Frandroid Live Translate sur un Pixel 5. // Source : Frandroid Live Translate sur un Pixel 5. // Source : Frandroid

Comme vous pouvez le constater, cela fonctionne parfaitement. Il lui est désormais possible d’ouvrir le petit menu de Live Translate et de traduire en direct une conversation de l’anglais vers le français.

