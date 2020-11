Google Photos : des fonctions seront réservées aux abonnés Google One

Sur l'application Google Photos, des fonctionnalités dédiées aux abonnés Google One se préparent afin de convaincre plus de monde à acheter plus d'espace de stockage.

Cela fait plusieurs mois que Google semble avoir mis un coup d’accélérateur sur l’amélioration de ses très nombreuses applications. Parmi elles, on compte Google Photos qui s’est notamment doté d’un nouvel outil d’édition en même temps que l’annonce des derniers smartphones Pixel.

Or, il semblerait que l’application dédiées aux photos et vidéos compte encore accueillir des fonctions supplémentaires dans avenir relativement proche. Cependant, elles seraient réservées aux personnes ayant souscrit un abonnement à Google One. Pour rappel, il s’agit d’une plateforme proposant d’acheter un espace de stockage plus grand que les 15 Go auxquels on a droit avec un compte Google basique.

En fouillant le code APK de Google Photos dans sa version 5.18, XDA Developers a en effet repéré plusieurs phrases déjà préparées pour s’afficher à la vue des utilisateurs. Voici certains exemples :

« En tant que membre Google One, vous avez accès à certaines fonctionnalités d’édition supplémentaires »

« Obtenez plus de fonctionnalités d’édition avec un abonnement Google One »

Utiliser Google Photos pour faire grossir Google One

Reste à connaître la nature des options qui seront mises à disposition des utilisateurs concernés. Toutefois, sur le papier, utiliser Google Photos comme levier pour convaincre davantage de personnes à se laisser tenter par un abonnement Google One semble être une bonne stratégie.

Google One Gratuit APK

Sur un autre sujet, XDA Developers a aussi trouvé des indices laissant entendre que des options de retouches permettront de modifier l’apparence du ciel sur une image. C’est une fonctionnalité que l’on trouve déjà sur des smartphones Xiaomi.