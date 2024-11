Astrophotographie : comment réussir ses photos d’un ciel étoilé ?

Le ciel étoilé est un terrain de jeu fascinant pour tout photographe créatif. Il faut dire que la voûte céleste sait se montrer spectaculaire. Alors, comment réussir à photographier les étoiles ? C’est ce qu’on va vous expliquer dans ce dossier complet.

Photo de ciel étoilé // Source : © Drift Shutterbug via Pexels

Qui ne s’est jamais émerveillé devant la splendeur d’un ciel étoilé par une belle nuit dégagée ? Voie Lactée, étoiles, planètes… L’astrophotographie nous donne l’opportunité de créer des images étourdissantes qui nous rappellent à quel point nous sommes tout petits dans l’univers. Si cette pratique de la photo présente quelques défis, elle est pourtant accessible à tous. Avec peu d’équipements, de bons conseils et une bonne dose d’observation, la photographie d’étoiles est à portée de main. Sortez votre appareil photo ou votre smartphone, et levez le nez au ciel.

Quel matériel pour photographier le ciel la nuit

Le défi du photographe qui cherche à capturer un ciel étoilé, c’est bien de réunir tous les éléments qui lui permettront de saisir la faible lumière que renvoient les éléments célestes, et ce, en pleine nuit. Pour cela, nous avons besoin de quelque matériel à sélectionner avec soin.

Un appareil photo

Avant de se lancer dans l’astrophotographie, il faut bien sûr un appareil photo. Par chance, nul besoin de posséder un appareil photo hybride haut de gamme, tout type d’appareil photo fera l’affaire. Un boîtier équipé d’un capteur plein format sera bien sûr en mesure de capturer plus de lumière, mais un boîtier APS-C est tout à fait capable de donner de bons résultats.

Privilégiez un appareil photo qui prend en charge le format RAW. Ce type de fichier, plus riche en informations, donne plus de souplesse aux photographes lors de la retouche de leurs clichés. Dans le cas de photos d’étoiles, c’est indispensable.

Un objectif adapté

À cela, ajoutons un objectif, mais pas n’importe lequel. Investir dans un bon objectif est primordial, quel que soit le type de photographie que l’on souhaite pratiquer, c’est d’autant plus vrai en astrophotographie.

Effectivement, c’est un élément capital dans le succès d’une session photo de la voûte céleste.

Optez pour un objectif à large ouverture focale : f/2,8, f/1,4… Une grande ouverture est nécessaire pour capter le plus de luminosité possible. Pour ce genre de pratique, l’objectif choisi doit ouvrir au grand minimum à f/4. En bref, plus l’ouverture est grande, plus la photo sera réussie.

75 mm, f/2,8, ISO 2000, 15s. de prise de vue // Source : © Clive Kim via Pexels

Quant à la focale, un objectif grand-angle (16 mm, 24 mm) sera privilégié pour intégrer des éléments tangibles au ciel et donc composer un vrai paysage : des arbres, un bâtiment, le relief… Autant de repères visuels qui donnent une réelle dimension vertigineuse au ciel étoilé.

Notez que l’objectif utilisé doit être équipé d’un mode de mise au point manuel. Enfin, recherchez un objectif réputé pour sa qualité optique, avec peu de distorsion et une bonne correction des aberrations chromatiques. Les objectifs de haute qualité produisent des images plus nettes et plus détaillées, avec moins de défauts visuels.

L’équipement complémentaire

Équipez-vous d’un bon trépied ou, à défaut, d’un support fiable. Pour assurer une stabilité sans faille et donc une capture parfaite des étoiles, l’appareil photo doit être immobile lors de la prise de vue.

Une lampe torche ou une lampe frontale est un accessoire bien utile pour installer son boîtier et faire ses réglages sans tâtonner dans l’obscurité. À éteindre avant tout déclenchement pour ne pas polluer les clichés.

35 mm, f/1,8, ISO 1600, 20s. de prise de vue // Source : © Josh Hild via Pexels

En option, prévoyez une télécommande pour déclencher la prise de vue à distance. Il est capital d’éviter tout mouvement au déclenchement qui ferait bouger le boîtier, même d’un iota. À défaut, il est possible de configurer le retardateur de son appareil photo ou de déclencher à distance via l’application constructeur, en Wi-Fi ou en Bluetooth, et ainsi éviter tout flou de bougé.

La technique pour réussir en astrophoto

Pour réussir ses photos d’étoiles, il s’agit avant tout d’être attentif à son environnement. Bien que les étoiles soient partout autour de nous, elles ne se montrent pas en toutes circonstances.

Choisir le bon endroit

L’ennemie numéro un de l’astrophotographie, c’est bien la pollution lumineuse. Photographier le ciel nocturne nécessite de s’éloigner un maximum des zones où l’activité humaine est concentrée, sous peine de voir apparaître un halo jaune/orangé sur ses clichés, et bien peu d’étoiles. Privilégiez la nature ou, mieux encore, l’altitude, pour capturer un ciel épuré de toute lumière parasite.

Choisir le bon moment

Il est préférable que la météo soit au beau fixe. Ainsi, optez pour une nuit dégagée. Surveillez également le cycle lunaire : une grosse lune ronde est un élément particulièrement lumineux dont l’impact n’est pas négligeable. Elle agit comme un spot de lumière et peut venir gâcher une session photo, si tant est qu’elle n’en soit pas le sujet.

Les réglages à connaître

Une fois le matériel et les conditions réunis, il ne reste plus qu’à paramétrer l’appareil photo. Pour ce faire, voici les bons réglages pour photographier les étoiles :

Réglez votre appareil photo en mode manuel pour pouvoir modifier les paramètres à votre guise ;

passez votre objectif en mise au point manuelle et la régler sur l’infini. De même, vous pouvez utiliser l’écran LCD du boîtier faire la mise au point sur une étoile ;

réglez l’ouverture sur la valeur la plus large possible (f/2,8, f/1,4, etc.) ;

définissez une vitesse d’obturation longue, par exemple 15 secondes. Cette pose longue demandera quelques ajustements selon les conditions lumineuses et l’ouverture de votre objectif, n’hésitez donc pas à tester différents temps de pose pour trouver celui qui fonctionne le mieux ;

paramétrez les ISO sur une valeur élevée afin de capter plus de lumière. Chaque boîtier a ses limites en termes de montée d’ISO et de bruit, à vous donc d’ajuster la valeur en fonction de votre matériel.

munissez-vous de votre télécommande ou réglez le retardateur sur 3, 5 ou 10 secondes.

Étoiles figées ou étoiles filées ?

Un paramètre supplémentaire est à prendre en compte lorsqu’on photographie les étoiles : la rotation de la Terre. En effet, plus le temps de pose est long, plus cette rotation est visible à l’image. Les étoiles ne seront alors plus des points fixes, mais des traits lumineux.

Pour obtenir un maximum de netteté, vous pouvez vous appuyer sur la règle des 500. Pour faire simple, il s’agit de faire un calcul qui indique le temps de pose maximal selon la focale utilisée. Par exemple, si vous possédez un objectif de 24 mm, le calcul est le suivant : 500/24=20,8. Le temps de pose maximal pour obtenir des étoiles bien nettes sera donc de 20,8 secondes. Dans le cas d’une focale de 50 mm : 500/50=10. La durée d’exposition maximale est donc de 10 secondes.

Cette règle est à garder en tête à titre indicatif. C’est un bon atout dans la mesure où vous souhaitez photographier de belles étoiles fixes, mais elle peut bien sûr être contournée pour créer des photos différentes.

Ce type de photo, appelé star trails ou filé d’étoiles, s’obtient en multipliant les poses longues (entre 30 secondes et 1 minute de pose) et en empilant les images en post-production.

La retouche de photos d’étoiles

Une fois votre session d’astrophotographie terminée, amenez vos clichés à leur plein potentiel en les passant sur un logiciel de retouches photo.

Via Adobe Lightroom, Photoshop, Affinity Photo, Skylum Luminar Neo ou encore DxO Photo Lab, ajustez l’exposition, le contraste et, si besoin, utilisez un outil de réduction de bruit pour améliorer vos photos. En approfondissant les noirs, les éléments lumineux n’en sont que plus brillants.

50 mm, f/2,8, ISO 1250, 13s. de prise de vue // Source : © Tomas Anunziata via Pexels

Les photos de ciel étoilé tournent souvent aux teintes jaunes/ocres. Ajuster la balance des blancs est indispensable pour amener des teintes plus froides, davantage adaptées au ciel.

Il arrive que des éléments indésirables se glissent dans les photos de ciel étoilé : un satellite, un avion… qui laissent une traînée n’ayant rien d’une étoile filante. L’outil de suppression des défauts de votre logiciel de retouche photo se montre bien pratique pour les retirer.

Ne manquez pas de créer vos propres paramètres prédéfinis afin de retoucher une série d’images plus rapidement. Les presets Lightroom, par exemple, sont un outil précieux.

Photo sans retouches Photo avec retouches

Enfin, la méthode de l’empilement d’images (stacking) est également bien utile en astrophotographie. Il s’agit de combiner plusieurs images afin d’obtenir une photo finale à la définition affinée, plus riche en détails, au bruit réduit. Plus le nombre d’images à empiler est élevé, plus le résultat est bluffant.

Attention en revanche à assurer une stabilité sans faille lors de la prise de vue pour garantir une cohérence parfaite de vos photos. Le logiciel DeepSkyStacker, gratuit, permet de réaliser du stacking d’images facilement. Photoshop est une alternative, payante certes, mais tout aussi simple pour les habitués, en passant par la fusion de calques.

Quelques applications utiles pour l’astrophotographie

Disponible sur Android et iOS, Photopills est une application très pratique pour planifier ses sessions d’astrophoto en fonction de la position des astres, de la Voie lactée, etc. L’application indique les heures de lever et coucher du soleil, idéal pour savoir à quelle heure commencer à shooter.

50 mm, f/2,0, ISO 640, 5s. de prise de vue // Source : © Dominykas via Pexels

Également disponible sur Android et iOS, Star Walk 2 est une carte interactive du ciel en temps réel pour explorer l’espace et repérer les éléments célestes facilement.

Si vous ne possédez pas d’appareil photo ou que vous êtes un adepte de la photo au smartphone, pas de problème : les portes de l’astrophoto ne vous sont pas fermées pour autant. Bien que les capteurs photo des smartphones ne soient pas aussi performants que leurs homologues reflex ou hybrides, ils n’en sont pas pour le moins aptes à obtenir de bons résultats. Mieux vaut par ailleurs se tourner vers un smartphone conçu pour la photo pour cet exercice, le marché étant pléthore, les photos n’en seront que plus convaincantes.

Certains smartphones prennent en charge le format RAW. Si c’est le cas, veillez à modifier vos paramètres en conséquence pour en profiter.

Le matériel pour l’astrophoto au smartphone

Côté matériel, équipez-vous :

d’un smartphone

d’un trépied pour smartphone, ou à défaut d’un support fiable

d’une application de retouche photo comme Lightroom Mobile, Snapseed, VSCO…

d’une application de carte du ciel type Photopills ou Star Walk 2.

16 mm, f/2,8, ISO 3200, 30s. de prise de vue // Source : © Jhovani Morales via Pexels

L’avantage de la photo au smartphone, c’est bien la légèreté de l’équipement.

La prise de vue

Quant à la prise de vue, vous pouvez soit passer par le mode « nuit » de l’appareil photo de votre smartphone, adapté aux environnements sombres, soit utiliser le mode manuel, ou mode « pro », pour ajuster les paramètres à votre guise. Si votre téléphone n’en possède pas, il est possible de passer par des applications tierces comme NightCap sur iOS ou ProCam X sur Android. Faites les réglages qui suivent :

stabilisez votre smartphone sur un trépied adapté aux mobiles ou tout autre support adapté ;

réglez l’ouverture sur la plus grande valeur possible : f/2.8 ou moins (pour les rares smartphones qui proposent une ouverture variable) ;

montez les ISO tout en faisant attention à ne pas dépasser le seuil limite de bruit de votre smartphone ;

configurez un temps d’exposition entre 15 et 30 secondes. C’est en faisant plusieurs essais que vous trouverez la pose longue idéale selon les conditions et votre matériel ;

faites la mise au point sur l’infini ou utilisez l’écran de votre smartphone pour faire le focus sur une étoile ;

activez le retardateur et déclenchez

Les retouches au smartphone

Passez enfin aux retouches de vos photos d’étoiles au smartphone. Pour cela, les applications de retouche photo sur mobile sont d’une grande aide. Adobe Lightroom Mobile, VSCO ou encore Snapseed sont d’excellents outils pour ajuster l’exposition, régler la balance des blancs sur une température plus froide, modifier le cadrage ou réduire le bruit numérique de vos photos d’étoiles.