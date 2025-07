« Bonjour c’est le livreur votre colis ne rentrait pas dans la boite aux lettres », voici comment vous en sortir pour éviter l’arnaque

Le SMS « votre colis ne rentrait pas dans la boîte aux lettres » avec un lien douteux ? Pure arnaque ! Guide complet pour identifier, réagir et signaler cette escroquerie aux colis.

Vous venez de recevoir un SMS disant « Bonjour c’est le livreur votre colis ne rentrait pas dans la boite aux lettres » avec un lien vers « lockers-express.com » ? Stop, ne cliquez surtout pas !

Ce message, c’est de l’arnaque pure et dure qui fait des ravages en ce moment.

Cette arnaque-là, elle sent mauvais à plein nez quand on sait comment fonctionnent vraiment les transporteurs. Déjà, le domaine « lockers-express.com » n’a rien à voir avec les vrais sites de livraison. Ensuite, Mondial Relay (qu’ils essaient d’imiter) ne livre jamais à domicile – ils bossent uniquement en points relais ou avec leurs fameux « lockers ». Le message est vague : pas de numéro de colis, pas de nom, rien de concret… en plus il provient d’un numéro commençant par 07.

Malheureusement, ces arnaqueurs ont peaufiné leur méthode. Ils vous font croire qu’un colis vous attend, vous dirigent vers un faux site qui copie l’apparence des vrais transporteurs, et hop ! Ils vous demandent 2-3€ de « frais de relivraison » en récupérant au passage vos données bancaires. Une fois qu’ils ont ça, ils peuvent faire bien plus de dégâts que ces quelques euros.

Que faire selon votre situation

Si vous n’avez encore rien fait : Parfait ! Supprimez le SMS direct et allez vérifier vos vraies commandes sur les sites officiels des transporteurs. Pas de panique, vous êtes tranquille. Vous pouvez aussi signaler le numéro, on vous explique comment plus bas.

Si vous avez cliqué mais sans donner d’infos : Fermez immédiatement la page, videz le cache de votre navigateur et n’hésitez pas à faire tourner un anti-virus sur votre PC (celui fournit par Microsoft est très bien). L’essentiel, c’est qu’ils n’aient aucune de vos données.

Si vous avez donné vos coordonnées bancaires : là, c’est chaud ! Appelez votre banque illico pour faire opposition sur votre carte. Surveillez vos comptes comme le lait sur le feu et changez tous vos mots de passe si vous les avez donnés. Plus vite vous réagissez, moins les dégâts seront importants. Il sera certainement pertinent d’aller porter plainte, cela va créer une trace officielle de l’infraction subie et faciliter les démarches avec votre banque et votre assurance. Vous pouvez porter plainte à distance sur via la plateforme THESEE.

Comment signaler ces escrocs

Pour freiner ces arnaqueurs (et protéger les autres), transférez le SMS au 33700. C’est gratuit et géré par les opérateurs pour lutter contre ces messages d’arnaque. Vous pouvez aussi signaler sur Signal-Spam.fr ou Cybermalveillance.gouv.fr si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté.

Ce qu’il est important à retenir : les vrais transporteurs ne demandent jamais de paiement par SMS, mentionnent toujours un numéro de colis précis, et utilisent leurs domaines officiels (pas des trucs bizarres comme « lockers-express »). Ils n’envoient jamais non plus de liens raccourcis ou douteux.

