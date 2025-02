Les antivirus en 2025 : pourquoi c’est inutile de les payer

En 2025, près d’un tiers des utilisateurs continuent de payer pour des antivirus. Une habitude coûteuse qui pourrait bien être complètement inutile. Voici pourquoi.

42,50 euros la licence, 29,70 euros l’abonnement annuel… Le marché des antivirus continue de prospérer grâce à une idée bien ancrée : sans protection payante, notre sécurité informatique serait en danger. Pourtant, les experts remettent de plus en plus en question cette croyance tenace. Et si nos ordinateurs n’avaient plus vraiment besoin de ces logiciels onéreux ?

Plus besoin d’un anti-virus payant

C’est devenu un rituel : vous déballez votre nouvel ordinateur, et une fenêtre pop-up vous invite à « renforcer votre protection » avec un antivirus payant.

Un tiers des utilisateurs finissent par craquer et sortir leur carte bleue. Une décision compréhensible, mais qui ignore une réalité : nos systèmes d’exploitation sont devenus étonnamment robustes.

Prenez Windows Defender, l’antivirus gratuit installé par défaut sur Windows. Les laboratoires indépendants le placent régulièrement en tête de leurs tests, devant des solutions payantes comme Norton ou McAfee.

Lors des dernières évaluations de l’institut AV-TEST, Windows Defender a obtenu un score parfait de 6/6 en protection.

Même constat du côté d’Apple : la technologie XProtect protège efficacement les Mac depuis des années. Quant à nos smartphones, les stores d’applications d’Apple et Google filtrent déjà la grande majorité des menaces.

Les vrais dangers d’aujourd’hui

Les pirates informatiques ont changé de tactique. Oubliez l’image du virus qui s’infiltre mystérieusement dans votre ordinateur. Les attaques modernes, notamment les ransomwares, misent sur un facteur bien plus simple : nos erreurs.

Un clic distrait sur une pièce jointe douteuse, un avertissement de sécurité ignoré… Voilà comment commence la majorité des infections.

Plus surprenant encore : votre antivirus payant pourrait lui-même représenter un risque. Ces logiciels complexes nécessitent des accès privilégiés à votre système. Une faille dans leur code — et ça arrive plus souvent qu’on ne le pense — peut transformer votre bouclier en porte d’entrée pour les pirates.

Certes, il existe toujours des menaces sophistiquées, comme les fameux « exploits zero-day » qui exploitent des failles encore inconnues. Mais soyons honnêtes : ces attaques ciblent principalement les grandes entreprises, pas votre PC.

La bonne nouvelle ? Les gestes qui protègent vraiment sont gratuits :

Gardez votre système à jour, que ça soit votre PC ou votre smartphone

Ne désactivez pas les protections intégrées à votre système

Méfiez-vous des pièces jointes et messages suspects. Vérifiez l’expéditeur des emails avant d’ouvrir les pièces jointes.

Utilisez votre bon sens en ligne. Méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies.

Attention toutefois : cette analyse concerne uniquement les particuliers. En entreprise, c’est une autre histoire. Les solutions de sécurité professionnelles, plus sophistiquées et plus chères, répondent à des besoins spécifiques qui justifient leur coût.

Pour nous, simples utilisateurs, la conclusion est claire : l’argent d’un antivirus payant serait probablement mieux utilisé ailleurs. Après tout, la meilleure protection n’est pas toujours celle qui coûte le plus cher.