« SVP c’est le livreur », ne cliquez jamais sur ces SMS, c’est une arnaque

Des hackers utilisent une nouvelle méthode pour tenter d’arnaquer les honnêtes gens en les appâtant avec des colis en transit.

Un SMS nominatif pour inspirer confiance // Source : ElR – Frandroid

C’est bien connu, le courrier n’est plus en vogue. Les colis ont largement pris le pas sur les lettres d’antan.

Aussi, les pirates en viennent à exploiter ce filon pour essayer d’escroquer nos concitoyens par phishing. Des numéros en 07, soit des numéros de mobile, envoient des messages censés être postés par des livreurs.

Ils revêtent plusieurs formes, mais sont toujours axés sur la livraison d’un colis qui ne rentrait pas dans la boîte aux lettres. Un lien suit pour programmer une nouvelle livraison.

Si vous avez le malheur de cliquer dessus, vous entrerez dans une spirale infernale.

Heureusement, il y a des garde-fou. La plupart de ces liens sont connus des navigateurs qui vont les bloquer automatiquement, arguant un manque de sécurité flagrant.

Identité, carte bleue, ils vous voleront tout

Normalement, on s’arrête ici. Si on force l’accès, on arrive bien souvent sur une copie du site Mondial Relay. Pour cet article, j’ai suivi tout le processus dont voici le déroulé :

On commence par un faux captcha pour faire sérieux.

Vient ensuite la reprogrammation de livraison.

Jusque-là tout va bien, mais ça se corse sur la page suivant avec une liste de champs pour récupérer toutes vos données personnelles, identité, adresse, etc.

Et puis arrive le clou du spectacle, une fausse pré-autorisation de 99 centimes censés « couvrir les frais de livraison ». Numéro de carte, date d’expiration, code CVV, tout y est pour perdre la main sur votre compte.

Même pour l’amour du geste, je n’ai pas poursuivi plus avant. L’arnaque est bien rodée. Pire avec les diverses fuites de données, nos numéros sont suceptibles d’avoir été rattachés à nos noms. C’est mon cas. Les faux SMS qui me sont envoyés sont parfois nominatifs, ce qui a pour but de baisse ma garde.

Quelles sont les bons reflexes à avoir ?

Lorsque l’on reçoit un message d’un expéditeur inconnu, vigilance, surtout si un lien y apparaît.

Si vous attendez un colis, prenez votre temps et vérifiez manuellement sur le site du service utilisé (Mondial Relay, Relais Colis, etc.) où est votre colis. Cela vaut pour tous les liens que l’on croise dans les SMS ou mail. L’opération humaine manuelle est la meilleure protection pour contrer cette fameuse faille de l’interface chaise-clavier.

Sur le site de Mondial Relay, est expliqué également que jamais le service ne vous contactera pour reprogrammer une livraison / contacter un numéro surtaxé / régler un supplément de frais de port / communiquer des informations confidentielles.

Bref, ne prenez jamais en compte ce type de SMS et vérifiez toujours par vous-mêmes en allant manuellement sur le site du service d’expédition pour rester en sécurité.