La course entre les cybergendarme et les cybercriminels n’est jamais vraiment finie. Aux États-Unis, une nouvelle méthode pour voler les données personnelles de propriétaire d’iPhone fait florès.

Les SMS frauduleux veulent vous duper en se faisant passer pour des messages légitimes // Source : Frandroid

Face à l’essor des campagnes d’hameçonnage par SMS, Apple a pris une décision radicale il y a quelque temps : désactiver les liens contenus dans les messages venant de numéros inconnus. Mais qu’à cela ne tienne, les pirates les plus déterminés ont trouvé une astuce pour contourner cette protection.

Comme l’explique Bleeping Computer, depuis plus d’un an maintenant, un certain type d’arnaque au colis se multiplie. La méthode est quelque peu alambiquée, mais terriblement dans l’air du temps.

Un simple mot clé et c’est parti

Au lieu de se contenter d’envoyer un message avec un lien vérolé, les arnaqueurs ajoutent un petit paragraphe demandant à la victime de répondre « oui » au message (ou Y pour « yes » en VO) afin de « débloquer » le lien. L’outil de protection de phishing d’Apple se désactivant dès lors que l’on répond à un numéro inconnu, cette simple tactique permet de piéger les internautes les moins sensibilisés à la cybersécurité.

Crédit : Bleeping Computer

En effet, comme il est devenu courant de répondre « STOP » à des messages de prospection publicitaire, les pirates derrière cette arnaque espèrent que le réflexe de répondre à un message automatisé via des mots-clés soit suffisamment bien implanté dans l’inconscient collectif pour que la démarche ne paraisse pas suspecte.

Repérer les victimes crédules

Bien évidemment, un internaute un tout petit peu au fait des méthodes modernes de piratage ne se laissera sans doute pas avoir par un tel message. Mais, même en capitalisant seulement sur les personnes les moins informées, cette nouvelle campagne pourrait faire des dégâts.

Même si la victime ne finit pas par cliquer sur le lien une fois activé, le simple fait qu’elle ait répondu permet au cybercriminel de l’identifier comme crédule et de lui coller donc une cible encore plus grosse dans le dos. À défaut d’être une campagne de phishing efficace, cette arnaque peut servir d’éclaireuse pour une cavalerie d’escroqueries plus poussées.

On ne le répétera jamais assez, cliquer sur des liens venant de numéros inconnus est toujours une mauvaise idée. Si vous avez le moindre doute sur l’état de votre colis, de votre compte PayPal ou de votre profil iCloud, rendez-vous directement sur le site approprié.