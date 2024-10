Une nouvelle campagne d’hameçonnage tente d’extirper vos données personnelles en se faisant passer pour une livraison La Poste. Attention aux SMS louches.

Source : La Poste / Elchinator – Pixabay

Les jours passent et les campagnes de phishing se ressemblent. Comme l’ont relevé nos confrères de chez Numerama, une campagne d’arnaque d’ampleur sévit en ce moment dans l’Hexagone. Cette dernière vise à subtiliser vos données de cartes bancaires avec des méthodes relativement classiques, mais très trompeuses.

Tout commence en effet par un SMS à l’allure innocente qui prétend qu’un livreur a un carton « trop volumineux pour la boite aux lettres » et qui n’a donc pas pu être livré. Le texto prétend même que le colis est adressé nommément à la victime recevant le message. Un lien dans le SMS invite ensuite à choisir un nouveau créneau de livraison via un site ressemblant comme deux gouttes d’eau à celui de La Poste.

Des méthodes très trompeuses

Une fois arrivé sur la page web, un formulaire vous demande alors une empreinte bancaire pour assurer des « frais de service ». C’est là que se noue l’arnaque, les malfaiteurs subtilisant les informations bancaires une fois celles-ci renseignées sur le site.

Si la première campagne pointait vers l’URL « directions-jours.com », une seconde vague semble avoir élu domicile sur le site « differentjour.com ». Le premier site semble avoir été créé le 3 octobre et le second le 5, à chaque fois via une entité émanant de l’ancienne colonie britannique de Saint-Christophe-et-Niévès.

Fort heureusement, les deux plateformes semblent aujourd’hui hors ligne. Contrairement aux campagnes d’arnaques basiques de ces dernières années, celle-ci se paye un vernis de sérieux en insérant le nom de la victime dans le message et sur le prétendu colis.

Du phishing personnalisé

Cette pirouette malveillante est permise par les très nombreuses fuites de données qui ont émaillé l’année 2024 en France. Avec un nombre record de fichiers clients piratés, que ce soit chez Boulanger, SFR, Free, Cultura, il devient très facile de lier une identité à un numéro de téléphone et donc de créer des messages d’hameçonnage de plus en plus convaincants.

Face aux risques posés par ce genre d’arnaque, le conseil est toujours le même : ne cliquez pas sur les liens contenus dans les messages. Rendez-vous directement sur le site de La Poste ou de votre transporteur pour voir si vous avez réellement un colis en attente.