Une opération policière internationale fait tomber d’immenses réseaux cybercriminels

Interpol a frappé fort. En collaboration avec de nombreuses forces de police locale, l’organisation internationale vient de mettre à genoux plusieurs réseaux de criminels opérant sur le web.

22 000 adresses IP, 1037 serveurs, 95 pays et 41 arrestations. On peut dire que l’opération fut un joli succès. Dans un communiqué de presse publié le 5 novembre (repéré par Bleeping Computer), l’organisation internationale de police criminelle (plus connu sous son nom anglophone d’« Interpol ») a annoncé avoir fait du ménage dans le monde de la cybercriminalité.

L’opération « Synergia II » de son petit nom visait tout spécifiquement les réseaux criminels propageant des « phishing, des ransomware et des infostealers ». En collaboration avec des experts en cybersécurité de chez Trend Micro, Kaspersky, Group-IB et d’autres, les forces de police ont mis hors-ligne 1037 serveurs en Chine, arrêté 11 individus à Madagascar et saisi plus de 80 Go de données criminels en Estonie.

Le phishing, mal N°1

« Ensemble, nous avons non seulement démantelé des infrastructures malveillantes, mais aussi empêchées des centaines de milliers de victimes potentielles de tomber dans les filets de la cybercriminalité », s’est félicité Neal Jetton, responsable de la division cybercrime chez Interpol.

Moins spectaculaire que l’arrestation du célèbre gang Lockbit en début d’année, le démantèlement de ces nombreux réseaux cybercriminels disparates pourraient malgré tout avoir un impact très concret sur la prolifération d’arnaques sur le web.

Comme le note Interpol, l’hameçonnage est « la technique d’arnaque initiale la plus répandue » pour s’infiltrer dans un système informatique. Les programmes destinés à voler des informations ainsi que les rançongiciels sont également en forte hausse. Les seconds ont vu leur croissance augmentée de 70 % en 2023 et tandis que les premiers ont mené à 40 % de volume d’information revendue en plus sur le dark web.

L’essor de l’IA pour les arnaques

Fait intéressant néanmoins, selon Interpol, l’hameçonnage semble connaître un nouvel âge d’or grâce à l’utilisation de l’IA. « L’intelligence artificielle générative permet aux cybercriminels de créer des courriels de phishing plus sophistiqués, dans plusieurs langues, ce qui les rend plus difficiles à détecter », note l’organisation internationale.

Comme son nom l’indique, Synergia II est la deuxième opération internationale du genre. En février 2024, Interpol arrêtait déjà 31 individus en Europe et en Chine pour tenter de répondre à ce qui était alors décrit comme « le développement et la professionnalisation manifeste de la cybercriminalité transnationale ».