Un bug mystérieux touche les Pixel depuis des mois : Google impuissant, un développeur résout le problème

Si vous avez des problèmes lors du défilement d’écran sur votre téléphone Pixel, sachez que vous n’êtes pas seul. Et si Google n’a jamais identifié le souci, un internaute à lui mis le doigt dessus.

Crédit : Chloé Pertuis pour Frandroid

Les Pixel de Google sont d’excellents téléphones avec des promesses de mise à jour longue durée, mais ce sont aussi des mobiles souvent frappés de bugs plus ou moins gênants. L’un de ceux-là pourrait heureusement être bientôt résolu grâce au travail de quelqu’un… absolument pas lié à Google.

Le bug touche de nombreuses versions d’Android depuis au moins un an et affecte le défilement de contenu à l’écran. Et l’explication est bête comme choix, explique Android Authority.

Des problèmes de bande passante

Comme l’ont fait remarquer de nombreux internautes sur les forums de Google, de nombreux téléphones Pixels souffrent d’un léger délai lors du défilement de l’écran si l’application en premier plan a un peu trop de contenu à afficher. Au moins trois fils de discussion remontant parfois jusqu’à avril 2024 font état du problème, quelle que soit la version d’Android utilisée. Si Google a bien reconnu le problème, aucune solution n’avait été proposée… jusque là.

Un développeur du nom de Sultan Alsawaf, connu pour son travail de fabrication de noyaux alternatifs pour Android, a enfin identifié la racine du bug. Il s’agirait tout bêtement d’une mauvaise allocation de la bande passante par le système.

Crédit : Chloé Pertuis pour Frandroid

Plus exactement, c’est le processeur Tensor qui utilise la mauvaise fonction (btsdev->lock au lieu de btsdev->mutex_lock), permettant ainsi à plusieurs processus de réclamer de la bande passante en simultanée là où un ordre plus strict devrait être normalement instauré.

Pas de nouvelles de chez Google

En plus d’identifier le problème, Sultan Alsawaf a soumis son correctif à Google, embarquant au passage d’autres petits correctifs concernant le calcul de la bande passante disponible. Mais pour le moment, aucun signal du côté de Google ne semble indiquer que l’entreprise va déployer ce correctif.

Le correctif a été proposé il y a 15 jours et les discussions sur les forums dédiés au bug Android semblent toujours au point mort. Les internautes les plus frustrés peuvent bien flasher le noyau alternatif proposé par Sultan Alsawaf, mais cela requiert une bonne connaissance technique et présente des risques importants.

Espérons donc que Google se décide enfin à corriger le problème maintenant que la solution leur a été offerte clé en main.