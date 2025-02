Google Photos se dote d’un outil de tri qu’on attend depuis longtemps

Google vient de déployer une fonctionnalité franchement bénéfique pour votre galerie photo : la possibilité de cacher les contenus issus des autres applications installées sur votre smartphone.

Votre galerie de photos peut très vite devenir chaotique sur votre smartrphone. Des applications tierces comme Instagram, WhatsApp, Messenger ou encore Reddit peuvent toutes enregistrer les contenus que vous consultez ou décidez d’enregistrer dans un dossier prévu à cet effet.

Qu’il s’agisse de photos que vous échangez avec des amis ou des mèmes, tous ces fichiers peuvent très vite se mélanger à vos photos personnelles au sein de la grille principale de Google Photos.

Une nouvelle fonctionnalité permet d’y voir plus clair en cachant les photos issues des autres applications pour aller à l’essentiel.

Faire le ménage dans sa grille Google Photos

Une nouvelle notification est apparue cette semaine sur l’application Google Photos, incitant les utilisateurs à faire le ménage. Plus précisément, il est maintenant possible d’afficher une grille épurée, dépourvues de toutes photos issues d’applications sociales tierces.

Pour paramétrer cette nouvelle option, rendez vous dans les paramètres de Google Photos, section « Préférences » et « Vue Photos ». Dans cette section, il est maintenant possible de cacher les photos des autres applications, ou de n’afficher que celles qui ont été sauvegardées localement.

Vous pouvez aussi personnaliser les applications (Facebook, WhatsApp, Instagram, etc) qui auront le droit d’afficher des photos sur votre grille Google Photos. Enfin, les mèmes, GIF et captures d’écran ont leur option spécifique et pourront être cachés indépendamment du reste.

Cette nouvelle fonctionnalité est maintenant déployée pour tous les utilisateurs de Google Photos sur Android, pensez à faire la mise à jour.

