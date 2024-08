iPhone 17 : il y a plusieurs raisons de patienter un an de plus

Alors que l’iPhone 16 n’a pas encore pointé le bout de son nez, les rumeurs sur son successeur, l’iPhone 17, font déjà grand bruit.

Source : MacRumors

Dans quelques semaines, on découvrira l‘iPhone 16. Mais, l’iPhone 17 fait déjà parler de lui.

Exit le modèle « Plus », place au « Slim ». Selon plusieurs sources, relativement fiables, dont l’analyste Jeff Pu, et surtout, elles concordent toutes, Apple s’apprêterait à remplacer l’iPhone Plus par une version ultra-fine.

On aurait donc un iPhone aussi puissant que d’habitude, mais qui se glisse dans votre poche sans faire de bosses disgracieuses. C’est le cheval de bataille d’Apple en ce moment, comme ils l’ont fait sur l’iPad Pro 11 et 14 M4.

Des selfies à couper le souffle

L’iPhone 17 pourrait bien être votre meilleur allié pour des selfies dignes d’un studio photo (on exagère).

Selon Ming-Chi Kuo, un analyste qui a souvent vu juste sur les projets d’Apple, la caméra frontale passerait de 12 à 24 mégapixels. Une sacrée évolution quand on sait que ce chiffre n’a pas bougé depuis l’iPhone 11.

Mais attendez une seconde, est-ce vraiment une bonne nouvelle ? La caméra actuelle de 12 mégapixels est déjà redoutable. Mais sur Android, on est déjà, certaines fois, à 50 mégapixels sur la caméra frontale.

Cette amélioration pourrait ouvrir de nouvelles possibilités, notamment pour le recadrage des images sans perte de qualité. Et qui sait, peut-être qu’Apple nous concocte de nouveaux algorithmes pour faire de nouvelles choses.

Un design qui bouscule les codes

Accrochez-vous bien, car l’iPhone 17 pourrait bien chambouler tout ce qu’on connaît du design Apple. Première surprise : sur le modèle Slim, l’appareil photo pourrait migrer au centre de la face arrière. Fini l’asymétrie qui donne des boutons aux maniaques de la symétrie !

Mais ce n’est pas tout. L’îlot dynamique (Dynamic Island), cette petite pilule noire en haut de l’écran qui fait tant jaser, pourrait lui aussi subir un lifting. Grâce à une nouvelle technologie Face ID sous l’écran, Apple réduirait la taille de cet élément. De quoi gagner quelques précieux millimètres d’affichage.

Cependant, ne vous emballez pas trop vite. Ces changements pourraient bien être réservés à certains modèles de la gamme. Apple aime nous tenir en haleine et garder quelques exclusivités pour ses versions les plus haut de gamme.

L’intelligence artificielle se fera attendre

Et pendant qu’on parle de l’avenir, un petit mot sur le présent. Si vous êtes en Europe et que vous attendiez avec impatience l’arrivée d’Apple Intelligence, j’ai une mauvaise nouvelle pour vous. Cette fonctionnalité d’IA sera retardée dans nos contrées.

Pourquoi ce délai ? Probablement à cause des réglementations européennes sur l’IA, plus strictes qu’outre-Atlantique. Apple doit s’assurer que son bébé soit conforme avant de le lâcher dans la nature.

Enfin, tous les iPhone 17 en profiteraient ainsi que du mode Always-On grâce à un passage global au 120 Hz. Ce ne serait pas trop tôt puisque, côté Android, on a même des smartphones à moins de 600 euros qui proposent du 120 Hz. On pense ici au Google Pixel 8a dont les données officielles ont fuité et qui se pare de cette technologie pour 549 €.

Si votre téléphone actuel montre des signes de faiblesse…

Ces changements pourraient justifier d’attendre une année supplémentaire pour ceux qui cherchent vraiment la dernière technologie en date.

Cependant, ne perdons pas de vue l’essentiel : un smartphone est avant tout un outil du quotidien. Si votre téléphone actuel montre des signes de faiblesse, si sa batterie vous lâche en milieu de journée ou si ses performances ne répondent plus à vos besoins, il n’y a aucune honte à opter pour l’iPhone 16 dès sa sortie, ou un autre modèle.

La meilleure décision est celle qui correspond à vos besoins immédiats, pas celle qui vous fait rêver d’un futur incertain. Donc, si vous avez besoin d’un nouveau téléphone maintenant, allez-y.

