iPhone 16 : IA, design, date de sortie… tout ce qu’on sait des prochains smartphones d’Apple

Quand sort l'iPhone 16 ? À quel prix ? Intègrera-t-il de l'IA générative ? À quoi ressemblera-t-il ? On fait le points sur toutes les rumeurs au sujet du prochain smartphone d'Apple, ainsi que ses déclinaisons, les iPhone 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, et peut-être même 16 Ultra.

La présentation des nouveaux iPhone est généralement l’évènement tech récurrent le plus attendu de l’année. Que l’on sache déjà tout ou non dessus, les fans se massent par milliers devant leurs écrans pour assister à cette conférence. Cette année, ce sont les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max qui sont attendus.

Entre les habitudes de la marque, les fuites et les rumeurs, on en sait déjà beaucoup sur ces smartphones… Faisons donc le point sur tous les détails de la famille iPhone 16.

Date de sortie : quand sort le nouvel iPhone 16 ?

À l’heure de la rédaction de ces lignes, Apple n’a pas encore annoncé son évènement annuel, nous n’avons par conséquent pas de date précise. Néanmoins, Apple programme traditionnellement sa grande conférence en septembre, souvent le deuxième mardi du mois.

Voici les dates des dernières annonces d’iPhone :

iPhone 15 : 12 septembre 2023 ;

iPhone 14 : 16 septembre 2022 ;

iPhone 13 : 14 septembre 2022 ;

iPhone 12 : 13 octobre 2020 (année Covid-19) ;

iPhone 11 : 10 septembre 2019.

Si Apple s’en tient à ses habitudes, l’iPhone 16 devrait donc être présenté le 10 septembre 2024, sans certitude bien évidemment. Une fois le téléphone officialisé, Apple ouvre généralement ses précommandes le vendredi qui suit (le 13 septembre ?), pour une mise en vente la semaine suivante (le 20 septembre ?).

Ce calendrier part bien sûr du principe que tout se déroule comme prévu. Dans le cas d’une nouvelle épidémie mondiale, d’une guerre impliquant la Chine ou les États-Unis ou d’un nouvel embargo, tout pourrait être sérieusement chamboulé.

Apple préparerait un iPhone 16 Ultra ?

En plus des traditionnels iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max, Apple pourrait décliner sa gamme en un cinquième modèle. En février 2023, Mark Gurman (journaliste chez Bloomberg) avançait l’idée d’un iPhone 16 Ultra, un smartphone servant de vitrine technologique 100 % sans-fil pour la charge et le transfert de données, un peu comme l’était l’iPhone X à l’époque de l’iPhone 8 (les deux étant sortis la même année). Quelques mois plus tard, 9to5Mac évoquait également cette possibilité en parlant d’un écran plus grand (6,9 pouces).

Attention néanmoins : ce n’est pas la première fois qu’une telle rumeur apparaît en ligne et elle n’a pas encore été appuyée par des preuves solides. Il reste donc fort probable qu’il n’y ait que quatre modèles cette année encore.

Design : encore un nouveau bouton ?

Mis à part la disparition de l’encoche au profit de l’îlot, les changements esthétiques de l’iPhone n’ont pas été très marqués ces dernières années. En 2024, l’iPhone 16 devrait reprendre le design général des générations précédentes tout en apportant quelques légères variations.

Des versions factices (utilisées par les accessoiristes) sont apparues en ligne, laissant apparaître deux changements. Le premier correspond à l’agencement des objectifs photo sur les iPhone 16 et 16 Plus, de nouveau alignés à la verticale et non plus en diagonale. Le second est la présence d’un nouveau bouton sur la tranche droite du téléphone.

Sonny Dickson via X

On aperçoit la présence du bouton action sur la tranche gauche pour les quatre déclinaisons (et non plus uniquement les Pro), ainsi qu’une touche encore inédite à droite. Étonnamment, celle-ci n’est pas exclusive à certains modèles.

Selon MacRumors, il s’agirait d’une touche capacitive. Celle-ci pourrait être utilisée notamment pour déclencher l’appareil photo, mais Mark Gurman (Bloomberg) avance qu’il serait surtout consacré à la capture vidéo.

Enfin, petit focus sur l’iPhone 16 Plus. Ce serait une mauvaise nouvelle, mais il se murmure que sa batterie serait réduite de 9%. De quoi trancher tout un pan de l’intérêt de ce modèle. Seul son écran l’avantagerait encore par rapport au modèle de base. Encore que. Ross Young évoque une diminution de la diagonale de cette version, mais sur l’iPhone 17 Plus. Cela afin de pousser les ventes du Pro Max. Apple déciderait-il d’opérer cette modification dès l’iPhone 16 Plus. S’il a vraiment une batterie plus petite, ça concorderait.

Quelle fiche technique pour les iPhone 16 ?

L’A18 pour le prochain iPhone

Depuis quelques générations, Apple a créé un effet de gamme en réutilisant ses processeurs de l’année passée sur ses iPhone « de base » et en réservant donc les nouvelles puces aux iPhone Pro. Cela affecte non seulement les performances, mais aussi le nombre de mises à jour possibles pour chacun de ces smartphones. Néanmoins, l’arrivée d’une puce A17 Pro laisse présager que la donne pourrait changer en 2024.

Selon toute vraisemblance, les iPhone 16 et iPhone 16 Plus seraient équipés d’un SoC A18, tandis que les versions 16 Pro et 16 Pro Max disposeraient d’une déclinaison plus performante, l’A18 Pro. Un changement qui collerait avec l’ancienne politique des iPad (Apple A*x pour les Pro et A* pour les autres) et qui rendrait les gammes plus logiques. En outre, cela donnerait plus de légitimité aux deux iPhone les moins chers de la gamme. Dans iOS 18, les traces des quatre smartphones montrent d’ailleurs la présence d’un nouveau processeur pour chacun d’entre eux.

Précisons que l’A18 comme l’A18 Pro devraient être gravés en utilisant le procédé 3 nm N3E de TSMC. Il s’agit de la deuxième génération de gravure en 3 nm de TSMC, visant à optimiser les performances énergétiques. Ce changement ne devrait donc pas changer la face des choses pour la version Pro, mais le passage de l’iPhone 15 à l’iPhone 16 signerait également le passage du 5 nm au 3 nm. Gravure plus fine, TDP moins élevé, dissipation plus contrôlée et donc épaisseur de l’iPhone revue à la baisse, il est toujours bon de rêver !

Une meilleure connectivité

La puce A18 Pro devrait par ailleurs s’accompagner, sur les iPhone 16 Pro, d’un modem Qualcomm Snapdragon X75. Cela devrait permettre aux deux smartphones d’Apple de profiter d’une connexion Wi-Fi 7 et d’une 5G « Advanced » dotée d’une meilleure couverture, d’une meilleure latence et d’une plus grande efficacité énergétique.

Les modèles standards d’iPhone 16 devraient quant à eux rester cantonnés au Wi-Fi 6E, ce qui est déjà très bien.

Plus de RAM… pour l’IA des futurs iPhone ?

Ce n’est pas un détail qu’Apple révèle généralement au grand public, mais le démontage des iPhone et l’observation dans les outils de développement d’Apple permettent de définir la quantité de mémoire vive des iPhone. Ainsi, les iPhone 15 possèdent 6 Go tandis que les iPhone 15 Pro ont pour la première fois atteint les 8 Go.

Cette année, les quatre iPhone 16 pourraient embarquer 8 Go de mémoire vive. La raison ? L’intégration de nouvelles fonctions d’IA génératrice gourmandes en ressources. On ignore encore cependant si Apple aura assez avancé sur sa propre IA ou s’il lui faudra intégrer Gemini, le nouvel assistant de Google.

Côté stockage, l’iPhone 16 serait équipé d’une mémoire NAND QLC (Quad Level Cell). Par rapport à la mémoire TLC actuellement utilisée, il s’agit d’une mémoire moins rapide, mais proposant une capacité de stockage bien plus élevée à prix égal. Cela pourrait donc permettre à Apple de proposer des iPhone 16 avec des capacités de stockage plus importantes sans faire exploser ses tarifs.

En photo, le tétraprisme s’étend

À en croire les différentes rumeurs, Apple aurait l’intention d’équiper ses iPhone 16 Pro et 16 Pro Max d’un zoom tétraprisme. Pour le moment réservé à l’iPhone 15 Pro Max, cet objectif procure un grossissement optique maximal de x5, contre x3 seulement sur le 15 Pro.

De plus, les modèles Pro devraient aligner la qualité du capteur de l’ultra grand-angle sur celui du grand-angle. Ainsi, les deux pourraient capturer des images de 48 Mpx, avec toujours la possibilité d’utiliser du pixel binning.

Quel sera le prix de l’iPhone 16 ?

Le prix en euros est la principale information que l’on attend lors de la présentation des nouveaux iPhone. C’est l’un des points les plus sensibles à changement en fonction des pays, des taxes, et même de la conjoncture économique au lancement de l’iPhone (et notamment du cours de l’euro face au dollar).

Il est donc impossible de prédire à l’euro près le prix de l’iPhone 16 en avance, mais les variations d’une année sur l’autre sont généralement de l’ordre de la centaine d’euros au maximum. Voici à titre d’exemple les prix des iPhone 15 à leur lancement.

iPhone 15 : à partir de 969 euros ;

iPhone 15 Plus : à partir de 1119 euros ;

iPhone 15 Pro : à partir de 1229 euros ;

iPhone 15 Pro Max : à partir de 1479 euros.

Il se peut par ailleurs que les tarifs évoluent en fonction de la capacité de stockage disponible. En 2024, Apple a par exemple supprimé la version 128 Go de l’iPhone 15 Pro Max, faisant débuter celui-ci à 256 Go. Cela peut avoir un impact sur la facture de l’utilisateur.