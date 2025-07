Pourquoi l’iPhone intéresse de nouveau le consommateur chinois

Pour la première fois en deux ans, Apple renoue avec la croissance sur le marché chinois, après deux ans de stagnation. Sur le second trimestre 2025, la firme y aurait en effet enregistré une hausse de 8% des ventes d’iPhone… grâce à une stratégie opportuniste bien huilée et un coup de pouce de l’État chinois.

Apple iPhone 16 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Apple renoue avec le succès commercial en Chine. Les dernières données partagées par Counterpoint Research nous indiquent que la marque aurait — au moins temporairement — réussi à se réconcilier avec la croissance sur le marché chinois, grâce à une hausse plutôt inespérée de 8% de ses ventes d’iPhone « year-over-year » (c’est à dire par rapport à la même période l’année dernière).

Ces ventes, enregistrées entre le 1er avril et le 22 juin dernier, marquent la première hausse des ventes d’iPhone en Chine depuis deux ans. Un succès que Counterpoint attribue à la stratégie récente d’Apple, qui semble avoir visé dans le mille pour séduire le consommateur chinois durant un évènement commercial clé : le 618 shopping day, sorte d’équivalent local au Black Friday, mené par la plateforme de e-commerce JD.com.

Quand Apple fait mouche en Chine…

Comme le souligne le cabinet d’analyse, Apple a procédé en mai à des ajustements de prix sur certains modèles d’iPhone, en prévision de l’évènement, pour positionner une partie de ses appareils à des tarifs plus agressifs.

Les importantes réductions proposées par les plateformes JD.Com et Tmall, notamment, combinées à un programme de subvention national pour l’achat de smartphones, ont abouti à des ventes substantielles d’iPhone 16 en Chine.

On apprend en parallèle qu’Apple avait également augmenté la valeur des crédits de reprise pour ses anciens modèles d’iPhone, permettant de donner encore un peu plus d’élan à ses ventes en Chine. Une initiative qui bénéficiait d’ailleurs autant à certains iPhone qu’à une partie du lineup de Mac.

L’iPhone 16e a aussi été pensé pour le marché chinois // Source : Apple

L’ombre de la concurrence locale reste pesante pour le géant américain

Si ce « rebond » des ventes d’iPhone en Chine fait sûrement la joie d’Apple, il y a toutefois fort à parier que cette jolie performance commerciale ne soit que de courte durée. On sait qu’Apple a eu toutes les peines du monde à s’imposer face à la concurrence locale ces dernières années.

Entre le troisième trimestre 2022 et le premier trimestre 2025, la marque à la pomme a en effet souffert d’une baisse constante de son chiffre d’affaires en Chine d’une année sur l’autre… et ce pour tous les trimestres sauf un. De quoi prendre avec un peu de recul les chiffres partagées par Counterpoint Research pour le second trimestre 2025.

Différents facteurs expliquent, voire justifient, cette piètre prestation. Parmi eux, les tensions commerciales observées entre les États-Unis et la Chine, la pression des régulateurs chinois, l’interdiction des iPhone dans les administrations chinoises… et la très forte compétitivité des smartphones locaux.

Près de 2 iPhone sur 10 sont vendus en Chine

Pour vous donner quelques points de repère, toujours sur le second trimestre 2025, Huawei a dominé tous les autres fabricants implantés en Chine — que ce soit en termes de croissance ou de part de marché –, affichant une augmentation des ventes de 12 % en glissement annuel.

Dans le sillage du paquebot Huawei, le numéro 2 du marché chinois, Vivo, a d’ailleurs connu une baisse de 9 % de ses ventes, tandis qu’Apple (numéro 3) doit également composer avec la pression exercée par Xiaomi et Oppo sur l’entrée et le milieu de gamme.

Apple doit pourtant s’accrocher à la Chine. La marque n’a pas le choix : ce marché représenterait toujours à lui seul plus ou moins 20% des ventes mondiales d’iPhone.