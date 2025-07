« Tout jeu tournant à 60 FPS sur Xbox Series S sera facilement porté sur Switch 2 » : un studio vétéran analyse la puissance de la Nintendo Switch 2

Le studio Virtuos compare les capacités de la Nintendo Switch 2 à celles de la Xbox Series S et revient sur le support des technologies comme le DLSS et le ray tracing sur la console portable de Nintendo.

La Nintendo Switch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La Nintendo Switch 2 est déjà le plus gros lancement de l’histoire des consoles, un succès qui fédère forcément les développeurs autour de cette nouvelle itération de la console portable.

Si la console s’appuie sur le succès déjà colossal de la première Nintendo Switch, elle offre des améliorations techniques d’envergure et parfois surprenantes de la part de Nintendo : support des 120 FPS, rafraîchissement variable et même ray tracing.

Maintenant que les développeurs tiers (hors Nintendo) ont pu expérimenter la nouvelle plateforme de Nintendo au courant des derniers mois, on en sait un peu plus sur les capacités brutes de la console.

Le site Wccftech a pu interviewer deux membres du studio Virtuos, qui se spécialise depuis une vingtaine d’années sur le support au développement de titres AAA ma, maisssi aux portages sur d’autres plateformes.

La Switch 2, entre la PS4 et la Xbox Series S

Virtuos a participé au développement ou au portage de nombreux titres reconnus au fil des ans, comme Horizon Zero Dawn, Cyberpunk 2077, Heavy Rain ou récemment Dune: Awakening ou encore Oblivion Remastered.

Enfin un super flux, sans superflu Pas besoin de téléphone et de décodeur TV ? Avec B&YOU Pure Fibre, payez uniquement pour l’essentiel, sans engagement. Une offre 100 % fibre, 0 superflu, pour ceux qui veulent le meilleur… et rien d’autre.

Il s’agit donc d’un studio spécialisé à la fois dans la création et le co-développement de jeu, mais aussi dans les défis techniques qu’exige un portage sur une console comme la Switch 2.

Interrogé sur les performances de la console, le directeur technique Eoin O’ Grady a pu donner des détails sur le positionnement de la console par rapport à ses concurrentes directes.

Selon lui, « la Switch 2 affiche des performances légèrement inférieures à celles de la Xbox Series S » si on se base sur les performances de son GPU. Mais la console de Nintendo rattrape son retard grâce au support du DLSS, la technologie d’upscaling de Nvidia.

La Nintendo Switch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est au niveau du processeur que la Switch 2 accuse un certain retard. Selon Eoin, la Switch 2 est dotée d’un CPU « à peine plus puissant que celui de la PS4« . Un constat qui n’est en réalité pas si pénalisant alors que les jeux se reposent majoritairement sur la puissance de la puce graphique sur la console de Nintendo.

Ses observations lui permettent donc d’affirmer que « tout jeu fonctionnant à 60 FPS sur la Series S devrait facilement être porté sur la Switch 2« . Une tâche qui sera plus compliquée lorsque les jeux seront plus gourmands pour le CPU, à l’instar de Baldur’s Gate III par exemple. Il faudra dans ces cas-là des efforts d’optimisation supplémentaire et des ambitions plus mesurées en termes de framerate (30 FPS vs 60 FPS).

DLSS et ray tracing, encore une rareté sur Switch 2

Le DLSS se fait encore rare sur Nintendo Switch 2. Seuls trois jeux utilisent la technologie à l’heure actuelle : Cyberpunk 2077, Fast Fusion et Street Fighter 6. Le futur Metroid Prime 4: Beyond exploitera aussi la technologie.

Selon Eoin, il faut se poser la question de l’utilité de la technologie pour des titres comme Mario Kart World et Donkey Kong Bananza, qui « présentent une esthétique style cartoon où le DLSS n’est pas forcément nécessaire« . Si les deux jeux arrivent à atteindre les 60 FPS, Mario Kart World reste encore bloqué à 30 FPS en mode multijoueur local à partir de trois joueurs.

Cyberpunk 2077 est l’un des rares jeux qui supportent le DLSS sur Switch 2 // Source : Capture d’écran Frandroid

La technologie serait donc plus utile pour des titres tiers type Cyberpunk 2077, qui ont été pensés pour le PC et les consoles d’actuelle génération. Et même ici, l’implémentation du DLSS n’est pas aussi simple, car « il doit être intégré via l’API graphique NVN2 de Nintendo » qui nécessite un travail supplémentaire pour les développeurs.

Pour aller plus loin

Nintendo Switch 2 vs Steam Deck : quelle console propose la meilleure version de Cyberpunk 2077 ?

Concernant le ray tracing, cette technologie de rendu réaliste de la lumière et des ombres reste encore très gourmande. « Maintenir un framerate stable peut être difficile » selon Eoin qui rappelle son support limité dans une console comme la Xbox Series S :

Il convient de noter que la Switch 2 dispose de moins de puissance de ray tracing que la Series S, et que le DLSS pourrait ne pas combler cet écart de manière significative.

La Nintendo Switch 2 pourrait cependant rester offrir un bon compromis performance / qualité d’image en offrant du ray tracing matériel pour les reflets et ombres. L’illumination globale et autres technologies de lumières indirectes seraient ainsi trop gourmandes pour la Switch 2.

À noter que nous en sommes à seulement un mois de la sortie de la console. Le niveau technique des jeux tendra ainsi à s’améliorer au fil des ans alors que les développeurs seront progressivement plus à l’aise avec le socle matériel de la Switch 2. Les premiers résultats sont en tout cas très prometteurs pour l’avenir.