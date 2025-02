L’iPhone 16e, le cheval de Troie d’Apple pour conquérir le marché chinois

Annoncé il y a quelques jours à peine, l’iPhone 16e est plus qu’un simple smartphone « bon marché » pour Apple. C’est une opportunité pour l’entreprise de reconquérir le marché chinois.

Un temps leader sur le marché chinois, Apple a largement dégringolé dans le pays ces dernières années. La faute à des tarifs trop élevée, un manque d’innovation et une certaine fidélité du public chinois aux marques locales. Mais l’iPhone 16e veut bousculer ce statu quo.

Comme l’a remarqué le Wall Street Journal, rien n’est tout à fait laissé au hasard dans la commercialisation de ce nouvel iPhone milieu de gamme.

Apple Vs Huawei & Vivo

Empêtrée dans un certain marasme économique, l’économie chinoise tourne quelque peu au ralenti ces derniers mois. Le pouvoir d’achat des populations locales étant en baisse, l’envie de casser son portefeuille pour acheter un téléphone n’est plus vraiment là. Or, les prix des téléphones Vivo et Huawei (les deux marques les plus populaires dans le pays) sont respectivement de 2100 et 4700 yuans en moyenne. Largement en dessous des 7300 yuans que coûte un téléphone Apple en Chine

En commercialisant un iPhone 16e moins cher (4499 yuans), Apple espère renouer avec le succès dans son deuxième plus gros marché en termes de volume. Au delà de l’aspect compétitivité, ce prix est aussi tout spécialement choisi pour permettre aux potentiels acheteurs et acheteuses de profiter d’un « bonus à la consommation » gouvernementale pour tout achat d’un smartphone en dessous d’un certain seuil.

« Le 16e est une nette amélioration par rapport au SE et correspond plus à la demande du marché sur le segment du milieu de gamme premium », explique Archie Zhang, analyste chez Counterpoint

La bataille des IA

Si Apple espère donc renouer avec le succès en Chine pour convaincre la population d’adopter son écosystème et d’y rester fidèle à l’avenir, d’autres embûches se trouvent encore sur le chemin de la firme.

Tout d’abord, le gouvernement local a une approche largement protectionniste, encourageant le développement d’IA locales au détriment d’Apple Intelligence dont le déploiement dans le pays n’a toujours pas été autorisé. Néanmoins, l’entreprise travaille en collaboration avec Alibaba et Baidu pour tenter de déployer une IA chinoise d’ici à la fin de l’année.

Depuis la dégringolade d’Apple de la 1 ère à la 3e place des constructeurs les plus populaires en Chine, Huawei s’est aussi taillé une jolie réputation d’innovateur en commercialisant son 1er smartphone à double pliure, le Mate XT. Ajoutez à ça une bonne couche de patriotisme économique et vous obtenez un marché difficile à bousculer. Mais Apple semble décidé à essayer.