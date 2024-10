Apple installe un laboratoire de recherche géant à Shenzhen, la Silicon Valley chinoise

Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la Chine. L’empire du Milieu n’est plus seulement l’usine du monde, mais bel et bien le nouveau berceau de l’innovation technologique mondiale.

Qui aurait cru, il y a encore quelques années, qu’Apple, le géant californien, installerait son plus grand laboratoire de recherche hors des États-Unis… en Chine ?

Quand on pense à ce pays, l’image qui vient souvent à l’esprit est celle d’une gigantesque usine, produisant à la chaîne des produits pour le monde entier. Mes nombreux voyages à Shenzhen m’ont ouvert les yeux sur une réalité bien différente : la Chine est devenue l’épicentre mondial des nouvelles technologies.

DJI, le leader incontesté des drones grand public ; Honor et Oppo, qui rivalisent avec les plus grands noms de la téléphonie ; Huawei, géant de la tech malgré les sanctions américaines ; BYD, qui fait trembler Tesla sur le marché des voitures électriques ; Roborock, leader des aspirateurs-robots… et ce ne sont que les exemples qui me viennent en tête… ce n’est que la partie émergée de l’iceberg.

Mais le signe le plus révélateur de cette transformation ? C’est peut-être l’arrivée en force d’Apple sur le territoire chinois. La firme à la pomme, symbole s’il en est de l’innovation « made in USA », ne peut plus ignorer le potentiel créatif et technologique de l’empire du Milieu.

Apple à la conquête de Shenzhen

Le 11 octobre 2024, Apple a fait une annonce qui en dit long sur l’évolution du paysage technologique mondial : l’ouverture d’un laboratoire de recherche géant à Shenzhen. Et quand je dis géant, je ne plaisante pas : 20 000 mètres carrés dans sa phase initiale, avec plus de 1 000 employés venus des quatre coins du monde. C’est tout simplement le plus grand laboratoire d’Apple en dehors des États-Unis.

Zone de coopération scientifique et technologique Hetao Shenzhen-Hong Kong

Mais pourquoi diable Apple, cette entreprise si fière de son ADN californien, irait-elle s’installer en Chine ? La réponse est simple : c’est là que ça se passe. Shenzhen, surnommée à juste titre la « Silicon Valley chinoise« , est devenue l’épicentre de l’innovation mondiale. Apple l’a bien compris : pour rester dans la course, il faut être au cœur de l’action.

Apple Store en Chine

Ce nouveau labo ne sera pas un simple centre de production. Non, il s’agit d’un véritable hub de recherche et développement, qui travaillera sur les futurs iPhone, iPad et même sur le Vision Pro, le casque de réalité mixte d’Apple. Autant dire que les projets les plus stratégiques et innovants de la marque passeront par la Chine.

La Chine : un écosystème tech unique au monde

Mais qu’est-ce qui rend la Chine, et Shenzhen en particulier, si attractive pour les géants de la tech ? C’est simple : un mélange unique de savoir-faire industriel, d’innovation fulgurante et d’écosystème ultra-complet.

Prenez l’exemple de la chaîne de production : en Chine, ce n’est pas juste une suite d’ouvriers à la chaîne. Non, on parle de robotique de pointe, de véhicules à guidage automatique, de systèmes de vision ultra-précis… Bref, l’usine 4.0 dans toute sa splendeur. Tim Cook lui-même l’a reconnu : « La Chine possède le secteur manufacturier le plus avancé au monde« .

Mais ce n’est pas tout. À Shenzhen, vous trouvez tout l’écosystème nécessaire pour innover : des start-ups aux géants établis, en passant par les fournisseurs de composants et les centres de recherche. Tout est là, à portée de main. C’est un peu comme si vous aviez Silicon Valley, Detroit et le MIT, le tout concentré dans une seule ville !

Cette concentration unique permet une innovation à une vitesse folle. Une idée le matin peut se transformer en prototype l’après-midi, et en produit fini le lendemain. C’est ce rythme effréné qui attire les géants comme Apple, mais aussi qui permet l’émergence de nouveaux champions locaux comme DJI, Xiaomi ou Oppo.

De l’imitation à l’innovation

Soyons honnêtes : pendant longtemps, la Chine a eu la réputation d’être le royaume de la copie. Et il faut bien avouer que ce n’était pas totalement infondé. Il suffit de faire un tour dans le quartier de Huaqiangbei. Mais les choses ont radicalement changé ces dernières années.

Prenez l’exemple de Huawei : l’entreprise est passée du statut de simple fabricant de matériel télécoms à celui de leader mondial de la 5G et de l’IA. Même sous le coup de sanctions américaines, Huawei continue d’innover, notamment avec ses smartphones Mate 60 Pro équipés de puces 5G made in China. Sans oublier ce que Huawei est en train de faire dans l’automobile.

Ou encore BYD, qui est en passe de dépasser Tesla sur le marché des véhicules électriques. Leur dernière berline, la Seal, rivalise avec la Model 3 en termes d’autonomie et de performances, tout en proposant des innovations uniques comme la batterie « Blade ».

Ces exemples montrent bien que la Chine n’est plus dans une logique d’imitation, mais bel et bien d’innovation de pointe. Et c’est précisément ce qui attire les géants occidentaux comme Apple : ils ne viennent plus seulement chercher une main-d’œuvre bon marché, mais un véritable savoir-faire et une capacité d’innovation unique.