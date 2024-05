Pas d’iPhone 17 Plus en 2025, mais un smartphone Slim à la place

L’iPhone 17 Plus ne serait pas. D’après Jeff Pu, analyste pour Haitong International Securities, Apple aurait décidé de rebadger la version XL de son iPhone.

On parle d’un iPhone 17 Slim pour 2025. Un changement de nomenclature qui aurait un impact sur la conception de l’appareil.

L’iPhone 17 Slim serait plus petit que l’iPhone 15 Plus actuel. La réduction ne serait que de 0,1 pouce, le faisant passer à une diagonale de 6,6 pouces. Jeff Pu ajoute qu’il offrirait « un design fin », sans s’attarder sur plus de détails. Serait-il plus fin que ses congénères ? Plus léger ? Il serait entouré d’aluminium, tout comme les iPhone 17 et iPhone 17 Pro. L’iPhone 17 Pro Max dénoterait avec l’utilisation du titane, plus durable et plus luxueux.

Des iPhone Pro plus grands

Si c’est le seul à changer d’appellation, d’autres iPhone de 2025 pourraient voir leurs mensurations évoluer, selon Jeff Pu. Des informations qui viennent corroborer celles de Ross Young que nous évoquions il y a quelques semaines.

L’iPhone 17 resterait un smartphone de 6,1 pouces. En revanche, les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max élargiraient leurs zones d’affichage. Sont évoquées des tailles de 6,3 et 6,9 pouces pour ces deux appareils. Soit un gain de 0,2 pouce pour chacun. On peut espérer qu’Apple ait la bonne idée de rogner les bordures noires plutôt que d’augmenter les mensurations globales, de quoi conserver une bonne prise en main.

Du 120 Hz sur tous les iPhone

On apprenait en début d’année qu’Apple harmoniserait le taux de rafraîchissement de ses dalles sur l’ensemble de sa gamme 2025. Actuellement, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus sont encore bloqués en 60 Hz et sont donc privés du ProMotion, technologie qui adapte fréquence de rafraîchissement selon le contenu affiché à l’écran.

Tous les iPhone 17 en profiteraient ainsi que du mode Always-On grâce à un passage global au 120 Hz. Ce ne serait pas trop tôt puisque côté Android, on a même des smartphones à moins de 600 € qui propose du 120 Hz. On pense ici au Google Pixel 8a dont les données officielles ont fuité et qui se pare de cette technologie pour 549 €.