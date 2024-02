L’écran des iPhone 17 les moins chers va enfin être métamorphosé grâce à cette fonction

On ne l'attendait pas forcément, mais il arrive : le ProMotion 120 Hz devrait être implémenté sur tous les iPhone 17 en 2025, et pas seulement les modèles Pro.

Comme bien d’autres constructeurs de smartphones, Apple verse chaque année dans l’effet de gamme pour ses iPhone, réservant certaines fonctionnalités et technologies à ses modèles les plus onéreux.

Alors que les plans d’Apple pour l’iPhone 16 sont déjà plus ou moins connus, avec une puce plus puissante pour les modèles de base, l’iPhone de l’année prochaine pourrait bien offrir un changement bienvenu dans la stratégie d’Apple.

Le ProMotion 120 Hz dans les tous les iPhone 17 ?

Actuellement, les iPhone non Pro (15 et 15 Plus) sont encore bloqués à 60 Hz, avec une dalle LPTS (low-temperature polycrystalline silicon). Ces smartphones ne proposent donc pas le ProMotion, une technologie permettant d’adapter la fréquence de rafraîchissement selon le contenu affiché à l’écran, de 1 à 120 Hz. L’écran est ainsi plus fluide, mais aussi plus économe dans certains scénarios.

Si Apple semble persister dans cette séparation entre les deux catégories de produit pour l’iPhone 16 prévu cette année, il semblerait que les plans du constructeur soient bien différents pour l’iPhone 17 en 2025. Ainsi, selon The Elec (via MacRumors), les iPhone 17 pourraient embarquer une dalle Oled LPTO (low-temperature polycrystalline oxide) pour l’intégralité de la gamme, et non seulement les modèles Pro.

C’est donc une première pour le constructeur qui pourra ainsi porter la fonctionnalité Always-On sur tous ses nouveaux modèles en 2025. Apple rattrape surtout son retard sur le marché Android, dans lequel la plupart des nouveaux smartphones de toutes les gammes embarquent une dalle d’au minimum 90 Hz.