L’iPhone 16 n’est pas encore annoncé qu’il déçoit déjà

L'écran de l'iPhone 15 de base est resté dans le passé et il semblerait que cela se répète pour l'iPhone 16.

Si Apple est souvent en avance sur son temps, il y a un point sur lequel le géant californien accuse un retard conséquent sur ses concurrents : l’écran de ses iPhone.

C’est en 2021 que l’iPhone 14 Pro s’est doté d’une dalle pouvant grimper jusqu’à 120 Hz de fréquence de rafraîchissement, alors les smartphones Android proposaient déjà de tels écrans depuis plusieurs années.

Avec sa dernière génération, Apple a encore relégué ses iPhone 15 et 15 Plus à une fréquence de 60 Hz alors que les modèles de la gamme Pro montent jusqu’à 120 Hz. Et il semblerait que cela soit encore le cas l’année prochaine.

Les iPhone 16 de base encore bloqués en 60 Hz

Selon le leaker Revegnus, les iPhone 16 et 16 Plus embarqueront à nouveau une dalle 60 Hz en 2024. L’information a été confirmée par une source issue des chaines d’approvisionnement, qui annonce aussi des écrans légèrement plus grands pour les modèles Pro : 6,27 pouces pour l’iPhone 16 Pro et 6,69 pouces pour l’iPhone 16 Pro Max.

En réalité, cela corrobore un premier rapport de l’analyste Ross Young en avril 2023 qui indiquait alors qu’Apple allait encore faire patienter avant de passer toute sa gamme aux écrans LPTO à 120 Hz.

Il faudra donc attendre 2025 et les iPhone 17 pour espérer profiter de ce gain de fluidité (et potentiellement d’autonomie) dans les modèles de base du constructeur.