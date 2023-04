L’iPhone se coltinerait un écran anachronique encore quelques années

Selon un tweet d'un célèbre analyste des chaînes de production d'écrans, Apple pourrait enfin prévoir d'intégrer un taux de rafraichissement d'écran de 120 Hz sur d'autres iPhone que la gamme Pro... mais il faudra attendre encore quelques années.

Apple pourrait enfin rattraper son retard sur cette technologie. Si l’on en croit l’analyste des chaînes d’approvisionnement d’écran Ross Young, le géant californien pourrait finalement équiper tous ses smartphones d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Pour le moment, seuls les modèles d’iPhone Pro et Pro Max, plus chers, proposent ce niveau de fluidité d’écran. Ça ne fait d’ailleurs pas longtemps qu’Apple a sauté le pas vers cette technologie : sorti en 2021, l’iPhone 13 Pro était le premier téléphone Apple rafraîchi à 120 Hz.

Les modèles d’iPhone de base, un peu moins chers, mais toujours vendus à prix premium, devraient donc également offrir cet avantage selon Ross Young. Le tweet du 3 avril de l’analyste intègre une frise chronologique précisant deux éléments pour chaque modèle standard et Pro à venir : d’abord, le placement de la caméra et du système de déverrouillage par reconnaissance faciale, mais surtout le type de technologie d’écran qui pourrait être utilisé pour la génération concernée.

With years and models this time: pic.twitter.com/hhSzXOWfwD

— Ross Young (@DSCCRoss) April 3, 2023