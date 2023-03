Prise en main des Xiaomi Redmi Note 12, 12 5G et 12 Pro : de beaux écrans et de bonnes finitions

Pour leur lancement à l'international, nous avons pu prendre en main les smartphones de la gamme Xiaomi Redmi Note 12, jeudi 23 mars. Après notre test du 12 Pro Plus, nous avons pu constater la qualité des finitions de ses trois petits frères : le Note 12, Note 12 5G et Note 12 Pro.

Annoncés depuis octobre 2022 en Chine, les Note 12 arrivent enfin en France. Xiaomi continue de développer sa filiale d’entrée et milieu de gamme Redmi en Europe avec quatre nouveaux smartphones : les Redmi Note 12, Note 12 5G, Note 12 Pro et Note 12 Pro Plus. Si nous avons déjà pu tester ce dernier à la rédaction, la présentation officielle de la gamme nous a permis de mettre la main sur les trois autres modèles. Résultats des courses : quelques défauts, mais de belles finitions et de beaux écrans fluides.

Redmi Note 12 Pro : un ressenti flagship killer

Dans sa présentation officielle, Xiaomi a répété le crédo qu’elle souhaite suivre pour les modèles de sa sous-marque Redmi : des caractéristiques de flagship comme un écran Oled 120 Hz au prix de l’entrée ou du milieu de gamme. Le 12 Pro semble en tout cas remplir ce contrat en termes de ressenti en main.

Présenté en trois couleurs (noir, blanc et bleu clair), le smartphone présente un design moderne, mais différent du Pro Plus : le dos du smartphone n’est plus courbé, mais plat, entouré de bordures plates plus modernes. Comme sur les autres Note 12, on retrouve les trois modules photos placés dans un petit bloc rectangulaire aux coins arrondis qui, comme le dos, laisse beaucoup de traces de doigts visibles.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro // Source : Frandroid Xiaomi Redmi Note 12 Pro // Source : Frandroid Xiaomi Redmi Note 12 Pro // Source : Frandroid Xiaomi Redmi Note 12 Pro // Source : Frandroid Xiaomi Redmi Note 12 Pro // Source : Frandroid

Le choix des matériaux et leurs bonnes finitions donnent un sentiment de solidité similaire à des smartphones plus haut de gamme. Son poids de 197 grammes ne se ressent pas non plus.

Une belle dalle aux bords fins

Sur le côté droit, on retrouve des boutons très agréables à l’utilisation et une touche de déverrouillage qui fait également office de lecteur d’empreinte. Côté face, le grand écran de 6,67 pouces offre des bordures assez fines et un poinçon pour caméra frontale qui se fait discret. Une belle dalle Amoled de 120 Hz aux couleurs saturées sans trop en faire en mode Vivid et lumineuse, mais pas assez pour éviter les reflets des spots du showroom Redmi.

Le processeur Mediatek Dimensity 1080 et l’interface MIUI 14 (Android 12) rendent quant à eux le smartphone fluide et réactif lorsqu’on parcourt les menus et que l’on change rapidement d’applications, même s’il faudra attendre le test avant de se prononcer définitivement.

Redmi Note 12 4G et Redmi 12 5G : de faux jumeaux

Au-delà de ce milieu de gamme à la conception très satisfaisante, la gamme Redmi Note est aussi populaire pour ses smartphones d’entrée de gamme très bien conçus pour ce segment. C’est encore une fois le cas avec les Redmi Note 12 4G et 12 5G, tous deux disponibles en trois coloris : gris, vert clair et bleu clair.

Bizarrement, les noms donnés aux quatre modèles de la gamme ne correspondent pas du tout à leur design. En effet, si le Note 12 présente un design proche du 12 Pro, avec à nouveau un dos et des bordures plates modernes, le Note 12 5G se rapproche lui plutôt de la conception externe du Note 12 Pro Plus, avec un dos légèrement courbé sur les bords.

Des économies bien placées

Leurs dos en plastique n’ont également rien à voir, puisque le Note 12 offre un rendu proche en plastique solide proche du verre, tandis que la finition du 12 5G (100 euros plus chers) fait bien plus bas de gamme. Leurs finitions restent pourtant très bonnes pour de l’entrée de gamme, bien que le cliquetis de leurs boutons latéraux (capteur d’empreinte digitale) brise un peu cette sensation de solidité.

Xiaomi Redmi Note 12 5G // Source : Frandroid Xiaomi Redmi Note 12 5G // Source : Frandroid Xiaomi Redmi Note 12 5G // Source : Frandroid Xiaomi Redmi Note 12 5G // Source : Frandroid Xiaomi Redmi Note 12 5G // Source : Frandroid

On remarque quand même la différence sur la partie écran. Les Note 12 et 12 5G présentent deux belles dalles aussi lumineuses et au même taux de rafraichissement de 120 Hz que le Note 12 Pro (une prouesse pour cette gamme de prix), mais leurs coins sont plus arrondis et leurs bordures plus épaisses, avec près d’un centimètre en bas de l’écran au niveau du menton.

Quelques ralentissements logiciels

Enfin, on retrouve à nouveau une différence entre 12 et 12 5G dans la fluidité de leur interface MIUI 14. Si on se réjouit de voir la dernière version de l’interface du constructeur sur de l’entrée de gamme, rappelons qu’il s’agit d’Android 12. En outre, les deux téléphones ne sont pas égaux pour la faire tourner. Le Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 du Note 12 5G conserve une bonne réactivité malgré quelques pertes d’images en enchaînant les ouvertures/fermetures d’applications et un peu de retard dans la vitesse de capture photo.

Xiaomi Redmi Note 12 4G // Source : Frandroid Xiaomi Redmi Note 12 4G // Source : Frandroid Xiaomi Redmi Note 12 4G // Source : Frandroid Xiaomi Redmi Note 12 4G // Source : Frandroid Xiaomi Redmi Note 12 4G // Source : Frandroid Xiaomi Redmi Note 12 4G // Source : Frandroid

Si le Note 12 4G ne présente pas ce problème, sa puce Snapdragon 685 sembler montrer ses limites en ramant un peu face à des applications un peu plus gourmandes comme Google Maps. On attendra encore une fois les tests en rédaction de ces deux modèles pour en avoir le cœur net.

À quels prix, et quand seront disponibles ces modèles ?

Les trois produits sont disponibles dès maintenant à la vente, mais leurs prix diffèrent selon la mémoire vive et interne.