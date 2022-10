Xiaomi Redmi Note 12, 12 Pro et 12 Pro+ officialisés : ça tape encore très fort à petit prix

La sous marque de Xiaomi a présenté en Chine les Redmi Note 12 Pro et 12 Pro Plus ainsi qu'un modèle surprise doté d'une charge 210 W.

Redmi, sous marque de Xiaomi, a dévoilé ses nouveaux smartphones phares, les Redmi Note 12. Quatre modèles ont été présentés au marché chinois avant leur sortie dans le reste du monde, probablement en début d’année 2023. Sur le papier, Redmi est encore parvenu à nous époustoufler en proposant une fiche technique avec des éléments encore rares sur le segment premium, voire du jamais vu avec une charge 210 W.

Redmi Note 12 Pro+ : la presque démesure

On commence avec l’un des modèles les mieux équipés, le Redmi Note 12 Pro+, au nom aussi compliqué à prononcer qu’il paraît excessivement bien loti pour le segment du milieu de gamme. Les deux points les plus marquants sont sans doute son capteur principal 200 mégapixels (Samsung HPX, 1/1,4 pouce, f/1,65, OIS) ainsi que sa charge 120W pour alimenter une batterie de 5000 mAh. L’appareil photo principal peut réaliser des clichés jusqu’en 12 mégapixels grâce au pixel binning.

D’une épaisseur de 8,98m et d’un poids de 208,4 g, il intègre en outre une dalle Oled FHD+ en 120 Hz avec pic à 900 cd/m² et protégé par du Gorilla Glass. S’ajoute à cela un Dimensity 1080. La puce est aidée de 8 Go de RAM LPDDR4x et jusqu’à 256 Go de stockage FUS 2.2.

Source : Redmi Source : Redmi Source : Redmi

Le reste de la configuration photo est plus classique : 16 mégapixels en façade, 8 mégapixels en ultra grand-angle et un appareil photo dédié au macro de 2 mégapixels.

L’appareil est livré avec MIUI 13 version Android 12, un capteur d’empreinte situé sur le côté, un système de reconnaissance faciale, une entrée jack 3,5 et deux haut-parleurs. La 5G, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 complètent la fiche technique.

Redmi Note 12 Exploration Edition : la vraie démesure

Surprise, une nouvelle édition fait son apparition. Elle reprend pour l’essentiel la fiche technique du Note 12 Pro+, en lui adjoignant une charge de 210W ! De quoi charger son smartphone en 9 minutes. Le téléphone tire ici parti d’une puce dédiée capable de gérer jusqu’à trois fois 100 W d’après Xiaomi. C’est à cette puce que le smartphone doit son nom faisant référence à l’exploration.

Il conserve bien sûr le capteur 200 mégapixels, mais est aussi plus léger (187 g) et moins épais (7,9 mm). Cette édition intègre un refroidissement avec une chambre de vapeur de 3000 mm². Il s’agit sans aucun doute du pinacle de la gamme.

Redmi Note 12 Pro

Le Redmi Note 12 Pro est aussi relativement proche des deux autres modèles. Il troque la charge 120W contre une charge de 67W. Sa partie photo est aussi un peu moins impressionnante. Il s’équipe d’un IMX 766 avec OIS , soit un capteur de 50 mégapixels. Il conserve le capteur 8 mégapixels pour l’ultra grand angle et le macro de 2 mégapixels. Il pèse le même poids que l’édition Exploration, 187 g et affiche la même épaisseur, 7,9 mm.

Redmi Note 12

En toute fin de conférence, Xiaomi a présent le modèle moins cher de sa gamme, le Redmi Note 12. Il est doté d’un écran Oled en 12 Hz, avec jusqu’à 1200 cd/m² de luminosité et 100% DCI-P3 selon la marque. Sa puce est un Snapdragon 4 Gen 1, une puce 5G en 6nm.

Côté batterie comptez sur 5000 mAh rechargés en 33W. Le capteur d’empreinte est situé sur le côté et la présence d’une entrée jack est à noter.

Prix et disponibilités

Les Redmi Note 12 Pro seront lancés en Chine le 11 novembre, pour le jour des célibataires.

Voici les prix du Redmi Note 12 :

4 + 128 Go : 1199 yuans (165 euros HT) ;

6 + 128 : 1299 yuans (180 euros HT) ;

8 + 128 : 1399 yuans (193 euros HT) ;

8 + 256 : 1599 yuans (220 euros HT).

Voici les prix du Redmi Note 12 Pro :

6Go + 128 : 1699 yuans (234 euros HT) ;

8 Go + 128 : 1799 yuans (248 euros HT) ;

8 Go + 256 : 1899 yuans (262 euros HT) ;

12 Go + 256 : 2099 yuans (289 euros HT).

Voici les prix du Redmi Note 12 Pro+ :

8 + 256 Go : 2099 yuans (289 euros HT) ;

12+256 Go : 2299 yuans (317 euros HT).

Voici le prix du Redmi Note 12 Explorer and Track Edition

8 + 256 Go : 2399 yuans (330 euros HT).

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.