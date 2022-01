iPhone 14 : l’écran ProMotion 120 Hz fait débat pour les modèles non Pro

Sur les iPhone 14, l'écran ProMotion à 120 Hz ne serait plus réservé aux seuls modèles Pro selon un analyste. Information contestée par un autre spécialiste de l'industrie.

Sur les smartphones d’Apple, l’écran ProMotion 120 Hz est encore l’apanage des modèles pro pour le moment. Or, cela serait susceptible de changer avec les différents iPhone 14 qui se préparent lentement mais sûrement. Cependant, la question fait débat.

Rappelons tout d’abord qu’en 2021, seuls les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max goûtaient à l’écran à 120 Hz pour une meilleure fluidité. De leur côté, les iPhone 13 et iPhone 13 mini en restaient dépourvus.

En 2022, les quatre modèles — iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max (si ces noms se confirment bel et bien) — pourraient profiter d’une dalle ProMotion avec un taux de rafraîchissement adaptatif.

Ce sont là les allégations de Jeff Pu, un analyste du cabinet Haitong International Securities, au détour d’un rapport que MacRumors a pu consulter. Or, il est contesté par un autre spécialiste, Ross Young, consultant dans l’industrie des écrans réputé pour avoir livré plusieurs informations correctes avant la sortie de certains produits.

No since BOE doesn’t have enough LTPO capacity and have yet to ship any LTPO panels. Would be quite risky. Maybe in 2023…

— Ross Young (@DSCCRoss) January 15, 2022