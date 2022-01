iPhone 14 Pro : une fuite confirme la possible bulle allongée en façade pour remplacer l’encoche

L’encoche disparaîtra-t-elle des iPhone 14 ? C’est la rumeur tenace du moment et elle tend à être étayée par de nombreuses sources. La dernière en date insiste sur la bascule vers une reconnaissance faciale cachée sous l’écran et une caméra réduite dans une bulle en forme de pilule. Et un visuel est même en fuite sur internet.

Rétrécira, rétrécira pas ? Telle est l’une des grandes questions existentielles autour des futurs iPhone 14 d’Apple. L’encoche fait débat depuis son introduction sur l’iPhone X et cela n’a jamais cessé depuis, même si nombreux sont ceux qui saluent l’efficacité du système de reconnaissance faciale conçu par la marque et caché en son sein.

Les années passent et chaque nouvelle déclinaison est annoncée comme la dernière avec Face ID avant disparition. Et pourtant, la technologie fait de la résistance et Apple prolonge son existence sans se soucier des critiques. Seule l’architecture de l’encoche a déjà été remodelée sur l’iPhone 13 pour être légèrement moins large, mais une chouille plus épaisse. L’année 2022 pourrait marquer le grand chamboulement (ou presque) tant attendu par certains.

Une bulle pour faire passer la pilule de l’encoche

Selon un leaker spécialisé Apple qui commence à se faire un nom dans le milieu, les futurs iPhone 14 Pro repenseraient totalement l’encoche en façade pour la remplacer par une bulle allongée, façon pilule, et positionner Face ID sous l’écran. La technologie dans son ensemble resterait la même que sur l’iPhone 13.

I am able to corroborate information regarding a hole punch camera for the pro models of the iPhone 14. Face ID hardware will be placed under the display. As a reassurance to any concerns, the functionality of these sensors have not been negatively affected by this change. — Dylan (@dylandkt) January 6, 2022

Pill shaped is what I am hearing. — Dylan (@dylandkt) January 6, 2022

Sur son compte Twitter @DylanDKT, il confirme ainsi un poinçon dans l’écran des modèles Pro et la technologie Face ID cachée sous l’écran, comme le murmure la rumeur, mais aussi l’expert en écran Ross Young. Cela n’entraverait en rien le fonctionnement de la caméra TrueDepth actuelle. En revanche, ce n’est pas la première fois que le format de pilule est évoqué. Dès le mois d’octobre, un rendu de Ben Geskin sur Twitter montrait déjà cette possibilité sur les prochains iPhone. Un poinçon ovale qu’il avait déjà cru voir… en 2018.

Un concept possible de caméra TrueDepth sur l’iPhone 14 // Source : Instagram / @angelolibero_Designs Un rendu de l’iPhone 14 Pro basé sur plusieurs rumeurs // Source : Twitter / @Bengeskin

Dimanche, une photo d’une possible bulle pour la caméra et Face ID dans un autre poinçon sous l’écran a refait surface. Dès septembre, un autre leaker nommé @ShrimpApplePro sur Twitter avait publié cette image, évoquant alors déjà un poinçon double.

iPhone 2022 will likely to have this design. Camera on the right. FaceID system on the left. This one is view from behind. LTPO

Two type they are testing: 6,1” and a 6,7”

FaceID.if they can put it under screen, they would wait to put camera down too instead of leave one up (3) pic.twitter.com/ov5XjKXF8C — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) September 9, 2021

Apple fidèle à sa caméra TrueDepth

Apple a toujours soutenu que le format englobant les capteurs infrarouges, de luminosité ambiante, de proximité ou encore la caméra et le système de projection de points nécessitait d’être contenu dans une même encoche. En remaniant le positionnement de tous ces éléments, comme ce fut le cas entre les iPhone 12 et 13 (le haut-parleur notamment a été remonté pour resserrer le tout), la marque californienne aurait peut-être trouvé un moyen de feinter visuellement en ne laissant transparaître dans la découpe en forme de bulle que les parties nécessitant de rester en surface de la dalle tandis que les éléments qui ne souffriront pas d’une dalle allumée pour se montrer efficaces seront d’une certaine manière « masquée ». Mais le tout garderait la même structure qu’actuellement.

Cependant, cela ne concernerait que les deux iPhone 14 les plus haut de gamme. Les modèles « simples » conserveraient sans doute l’encoche.

Pourtant, Jon Prosser, autre leaker de son état, a récemment fait machine arrière sur l’abandon de l’encoche, après avoir clamé haut et fort que ses sources lui indiquaient sa disparition et son remplacement par un poinçon dans l’écran. Pas loin ! Cela pourrait être un double poinçon, comme déjà aperçu sur certains smartphones Samsung Galaxy notamment. De plus, on sait que LG a accepté de fournir à Apple des dalles OLED avec technologie de trou en haut de l’écran, corroborant ainsi une information dévoilée par Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste, il y a quelques mois, mais aussi celles de Bloomberg.

