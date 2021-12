iPhone 14 Pro : le passage à un capteur de 48 mégapixels semble se préciser

Selon un analyste, les prochains iPhone 14 Pro pourraient bien se voir équipés d'un capteur photo grand angle de 48 mégapixels, Apple délaissant ainsi ses habitudes.

Voir plus grand dans tous les sens du terme. C’est un peu ce qu’on peut attendre des prochains iPhone 14, selon les multiples rumeurs qui circulent déjà à neuf mois de leur présentation. On prévoit quatre modèles comme c’est actuellement le cas, mais avec des gabarits revus. Exit l’iPhone mini, les smartphones d’Apple n’existeraient plus qu’en deux tailles d’écran : 6,1 ou 6,7 pouces.

C’est en tout cas l’avis de Jeff Pu, analyste chez Haitong International Securities, dont a pu prendre connaissance MacRumors dans une note de recherche. Celui-ci avance également que l’appareil photo des deux modèles Pro ferait même un bond en avant.

Si les deux iPhone 14 Pro et 14 Pro Max conserveraient leur triple module photo au dos accompagné du capteur LiDAR, le capteur principal grand-angle passerait de 12 à 48 mégapixels. C’est sur ce point que travaille la firme californienne pour rattraper à toute vitesse la concurrence ces dernières années, et notamment avec un mode nuit de plus en plus performant et qui serait au coeur des améliorations futures. Aucun changement ne serait, en revanche, prévu pour l’ultra grand-angle et le téléobjectif qui resteraient cantonnés à 12 mégapixels.

Davantage de mémoire vive en vue

Ces informations viennent étayer les premières annonces de Ming-Chi Kuo, analyste et grand spécialiste du cas Apple. Dès le printemps, il avait mentionné la prise en charge de l’enregistrement vidéo 8K sur les iPhone 14 attendus pour septembre 2022 avec notamment l’utilisation du Pixel binning (regroupement de pixels en un seul pour obtenir plus de lumière). Pu ajoute également que les prochains iPhone Pro seront équipés de 8 Go de RAM contre 6 Go pour les iPhone 13 Pro actuels. Si Apple entend voir encore plus fort en photo et en puissance, ce n’est pas improbable, à l’heure où d’autres concurrents font monter les enchères à 12 ou 16 Go aisément.

Là où on peut néanmoins prendre avec des pincettes les prévisions de Jeff Pu, au bilan mitigé des prévisions comme le note justement MacRumors, c’est dans son affirmation de voir tous les écrans d’iPhone 14 passer au ProMotion (taux de rafraîchissement ajustable de 120 Hz). Ce serait un grand pas franchi rapidement par Apple qui n’en a déjà fait qu’un demi cette année en proposant la fonction sur ses iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Mais cela ne permettrait plus de faire le distinguo entre ses deux gammes iPhone/iPhone Pro de les doter toutes deux d’un atout fort.

Là où on peut en revanche être plus que sceptique, c’est sur l’annonce d’un retour du stockage à 64 Go sur les iPhone 14 standard alors qu’Apple a fait le saut à 128 Go de stockage de base cette année. Malgré la crise, il paraît incertain de revenir en arrière alors que du côté de Cupertino, on opte de plus en plus pour des formats photo (ProRAW) ou vidéo (ProRES) plus gourmands en espace. Et il y a davantage de chance de les voir arriver sur tous les iPhone que le 120 Hz.

