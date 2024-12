Suivez le passage du Père Noël en temps réel grâce à Google

Bonnet et bottes vissés, traîneau apprêté, le Père Noël s’apprête à faire sa tournée et, pour l’occasion, Google ressort son outil pour ne rien manquer.

Suivez les aventures du Père Noël en direct // Source : Google

Jour de réveillon oblige, ça s’active de partout et le Père Noël n’est pas en reste. En tout cas, c’est Google qui le dit. Comme chaque année depuis 2004, l’entreprise met à jour son application de suivi pour permettre de suivre le vieux monsieur partout dans sa tournée.

Suivre la tournée en direct

Pour les plus impatients, il est possible de suivre la tournée du Père Noël en direct en se rendant sur le site santatracker.google.com. Pour l’occasion, Google nous propose de suivre un flux en direct avec des photos des aventures du Père Noël et de ses lutins, mais aussi l‘heure d’arrivée prévue à votre destination. Google en profite également pour afficher des points de vue intéressants dans les lieux de distribution. De quoi prévoir de prochains voyages.

Des petits jeux à faire en famille

En plus de cet outil de suivi, Google a mis en place de nombreux petits jeux accessibles depuis le navigateur, que vous soyez sur smartphone ou tablette. Vous pourrez par exemple refaire une coupe au Père Noël, tester votre adresse dans la livraison de cadeaux, mais aussi vous essayer à la programmation de manière ludique. De quoi patienter tranquillement jusqu’à la tournée nocturne.