Sur Android, Google analyse vos appels en temps réel pour détecter les arnaques

Google monte d’un cran la protection des utilisateurs d’Android. Après les appels et messages indésirables, ce sont les arnaques qui vont être traitées en temps réel.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : ElR – Frandroid

Google a présenté deux nouvelles fonctionnalités de sécurité d’Android :

la détection des escroqueries dans Phone by Google

et la détection des menaces en direct Google Play Protect avec des alertes en temps réel pour protéger les utilisateurs contre les logiciels malveillants et les applications dangereuses.

Mieux dénicher les applications malveillantes

La seconde s’intéresse aux applications en traçant les autorisations accordées et les interactions entre applications pour détecter des comportements suspects.

Désormais, Google Play Protect va pouvoir aller plus loin en dénichant les comportements sciemment dissimulés par des applications malveillantes.

Au début, la protection sera centrée sur le vol de données, mais elle s’étendra par la suite à la « détection d’autres types d’applications nuisibles », explique Google.

Analyse des appels en temps réel

L’autre nouveauté est sans doute la plus parlante. Elle adresse directement l’application téléphone d’Android. Celle-ci peut déjà filtrer les appels indésirables en indiquant s’il s’agit d’un potentiel spam.

Google y ajoute une touche d’intelligence artificielle pour aller encore plus loin et analyser le contenu même de la conversation.

Lorsque l’appel est décroché, le système va analyser les paroles et les comparer en temps réel avec des modèles de conversations associés aux escroqueries.

Google illustre son propos par un exemple : « si un appelant prétend être de votre banque et vous demande de transférer des fonds d’urgence en raison d’une violation présumée de compte, Scam Detection traitera l’appel pour déterminer s’il s’agit probablement d’un spam et, si tel est le cas, pourra fournir une alerte audio et haptique et un avertissement visuel indiquant que l’appel peut être une escroquerie. »

Les données ne sont pas stockées, ni en local ni en ligne

Appels écoutés, problème de respect de la vie privée. Pour parer cela, Google annonce que l’option est désactivée par défaut. Il faut donc manuellement la mettre en service dans les paramètres de l’application téléphone.

Il est ensuite possible de la désactiver ponctuellement pour un appel spécifique.

Enfin, Google assure que les données analysées ne sont pas « stockés sur l’appareil, envoyés aux serveurs Google ou ailleurs, ou récupérables après l’appel ».

Ces fonctions sont tout d’abord déployées sur les smartphones de Google. À partir du Pixel 6 tous sont éligibles. Google les proposera dans un second temps sur les autres appareils Android.