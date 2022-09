Comment fonctionne l’écran « Always on » des iPhone 14 et 14 Pro Max ?

Apple a annoncé l'arrivée de son mode « Always on » sur les iPhone 14 Pro et Pro Max. C'est une technologie que l'on connaît depuis longtemps sur Android. Néanmoins, chez Apple, elle fonctionne différemment.

La fonction Always On Display est bien connue dans le monde Android. Cette fonctionnalité permet au smartphone de continuer d’afficher des informations pendant que le téléphone est en veille. Contrairement à ce que l’on pense, où Samsung est souvent cité comme référence, c’est le Nokia 6303 qui a été le premier appareil à intégrer cette technologie. C’était 12 ans auparavant, en 2009.

La fonctionnalité a été adoptée par les téléphones Nokia dès 2020, ces pré-smartphones tournaient sous l’OS Symbian. C’était ensuite un standard des Nokia Lumia sous Windows Phone. Puis, Samsung, LG, Huawei et ensuite Google Pixel ont utilisé massivement l’Always On Display.

C’est une fonctionnalité qui consomme de la batterie, mais elle bénéficie d’un atout essentiel des dalles OLED. En effet, les écrans OLED éteignent leurs pixels quand ils affichent du noir, on active donc uniquement les pixels nécessaires. C’est une économie d’énergie énorme par rapport au LCD. De plus, diverses technologies permettent de limiter la consommation, on évoque ainsi environ 3 % de consommation supplémentaire avec ce mode activé.

Même si l’iPhone X était déjà équipée d’un écran OLED, Apple a enfin annoncé son mode Always On sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Il a fallu 5 ans à Apple pour concevoir ce mode Always on, en quelque sorte.

Comment fonctionne l’écran « Always on » d’Apple ?

Comme à son habitude, on a répertorié trois nouveautés empruntées, Apple n’est pas un précurseur. Toutefois, Apple sait magnifier les innovations. C’est le cas pour cette fonction disponible exclusivement sur les iPhone 14 Pro et Pro Max.

Tout d’abord, vous vous posez certainement la question de la compatibilité limitée du Always on. Apple justifie intégrer ce mode uniquement sur deux modèles, les 14 et 14 Pro Max, car il nécessiterait une nouvelle technologie LTPO, ainsi qu’une nouvelle puce Display Engine sur l’Apple A16 Bionic. Grâce au LTPO, l’écran des iPhone 14 et 14 Pro peut voir son taux de rafraîchissement descendre à 1 Hz. En d’autres termes, l’écran affiche une seule image par seconde. Ce n’est pas adopté pour lire une vidéo, ni naviguer dans une application… mais c’est suffisant pour afficher des informations comme une liseuse.

Chez Apple, Always on (toujours activé en français) fonctionne en affichant des widgets d’informations sur l’écran sans qu’il soit nécessaire de l’allumer. Vous pouvez consulter la météo, les informations de calendrier, etc. Cela fonctionne avec n’importe quel fond d’écran que vous utilisez.

Normal Always-on

Le fonctionnement diffère donc de ce que l’on peut sur les smartphones Android. En effet, les téléphones Android ont généralement un affichage spécial avec des informations limitées (heures, notification, météo, etc.). Chez Apple, on affiche le même écran, néanmoins tout est obscurci. La luminosité est réduite et le rafraîchissement de l’affichage également. Vous ne pouvez personnaliser les informations affichées qu’en personnalisant votre écran verrouillé (confidentialité, widgets, fond d’écran, etc.).

Notons d’ailleurs que rien n’empêche techniquement les constructeurs Android de faire pareil. Les smartphones récents sous Android profitent aussi d’un écran en oxyde polycristallin à basse température (LTPO). LTPO est une technologie de fond de panier. Cette dernière n’intègre pas de processeurs ou de gestion de stockage, mais c’est une structure qui peut accueillir les pixels et sous-pixels de l’OLED. Ce sont des circuits, si vous préférez. Bref, on aura droit certainement à des modes « Always on » à la Apple chez les autres marques. En revanche, qui sera le premier… Xiaomi ? Samsung ? Honor ? Oppo ? Huawei ? Nothing ? OnePlus ?



