L’iPhone 17 Pro serait le premier iPhone doté de la technologie Face ID sous l’écran

Apple attendrait 2027 pour faire disparaître Dynamic Island, selon un analyste de renom spécialisé dans les technologies d'écrans.

Quoi, on parle déjà de l’iPhone 17 Pro ? Les rumeurs n’attendent pas Apple. L’analyste spécialisé en écrans, Ross Young, a annoncé que l’« iPhone 17 Pro » serait le premier modèle d’iPhone à intégrer la technologie Face ID sous l’écran. Une technologie déjà disponible auprès de certains fabricants de smartphones, dont ZTE et Oppo. Mais également Samsung qui en a intégré une dans son Galaxy Z Fold 3.

Dans une feuille de route partagée sur Twitter plus tôt aujourd’hui, Ross Young a révélé que cette technologie de Face ID sous l’écran serait accompagnée d’une découpe circulaire pour la caméra frontale. Cette configuration devrait perdurer jusqu’aux modèles d’iPhone « Pro » de 2027, où la caméra sera aussi placée sous l’écran pour une apparence véritablement « tout écran ».

Apple to go all LTPO in 2025, even base models to get 120Hz refresh, finally. https://t.co/n0ivg08pde pic.twitter.com/dwjGiHwn8u

— Ross Young (@DSCCRoss) April 3, 2023