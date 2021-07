ZTE revient avec sa caméra sous l’écran, dans l’Axon 30, la technologie s’est grandement améliorée

La technologie de caméra sous l'écran est la technologie qui équipera sans doute nos smartphones dans un futur proche. Pour le moment, peu de fabricants tentent l'aventure, à l'exception du fabricant chinois ZTE. Il revient, cette année, avec l'Axon 30.

Nous avions acheté un Axon 20 5G de ZTE pour pouvoir tester une des premières caméras selfie placée sous l’écran, et plus précisément le premier smartphone équipé de cette technologie. Même si aux premiers abords, cela semblait bluffant, la caméra était clairement visible et les photos prises étaient vraiment de très faible qualité.

ZTE revient donc avec l’Axon 30 en 2021, il vient d’être présenté en Chine. La caméra avant a été améliorée et ses caractéristiques globales également.

Une technologie améliorée

L’Axon 30 possède un écran AMOLED de 6,92 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition FHD+, le tout alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 870 5G. Il y a un quatre caméras à l’arrière de l’appareil, dont la principale fait 64 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels à 120 degrés, un objectif macro de 5 mégapixels et un objectif de profondeur de champ supplémentaire. La batterie a une capacité de 4200 mAh et une charge rapide de 55 W.

Ce qui nous intéresse est évidemment la caméra avant. ZTE affirme avoir doublé la densité de pixels dans cette zone de 200 PPI à 400 PPI, ce qui devrait permettre une intégration plus transparente avec l’écran. Néanmoins, la caméra reste visible à l’oeil comme le montre Ice Universe. Elle est visible dans des conditions précises avec beaucoup de lumière et lorsque l’écran est éteint, mais le subterfuge reste visible. A première vue, cela semble une belle avancée en terme d’intégration.

#ZteAxon30 But the camera is not completely invisible. When the screen is off, you can see it, just like we can see the fingerprint sensor under the sun. pic.twitter.com/sNNvReVf3p — Ice universe (@UniverseIce) July 27, 2021

L’écran présente une structure à 7 couches comprenant des matériaux à haute transparence, une toute nouvelle puce d’affichage d’écran UDC Pro et un circuit ACE. ZTE affirme que ces avancées apportent plus de lumière au capteur de la caméra, ce qui améliore la clarté de l’image par rapport à la solution de l’année dernière.

Les premiers selfies montrent également quelques améliorations en qualité photo, néanmoins cela reste moins bon qu’une caméra selfie classique. Même si cette technologie est sans doute celle que l’on trouvera dans nos smartphones dans quelques années, il nécessite encore quelques progrès pour être invisible tout en bénéficiant d’une caméra avant de qualité.

This is a selfie with plenty of light outdoors. pic.twitter.com/24xEir7E8r — Ice universe (@UniverseIce) July 27, 2021

Le ZTE Axon 30 va être lancé en Chine dès le 3 août. Le prix commence à 2 198 CNY (300 euros) pour le modèle 6 Go / 128 Go et jusqu’à 3 098 CNY (440 euros) pour la version 12 Go / 256 Go. Il est très peu probable que l’on puisse le trouver en France, étant donné que la marque ZTE s’est retirée de ce marché depuis plusieurs années.