On a pris plein de selfies avec le premier capteur photo sous l’écran d’un smartphone et ce n’est pas terrible

Introduction

Nous nous sommes un peu amusés avec le ZTE Axon 20 5G, le premier smartphone doté d'un capteur selfie placé sous l'écran de manière à être invisible à l’oeil. Voici nos retours sur l'intégration de ce composant ainsi que sur la qualité des photos que l'on peut prendre.

Que vaut le premier capteur photo intégré dans l’écran d’un smartphone ? C’est forcément la principale question que l’on se pose en découvrant le ZTE Axon 205G. Ce smartphone officialisé l’été dernier est disponible en Chine et a refait parler de lui après être passé entre les mains de quelques testeurs américains.

Outre-Atlantique, les spécialistes étaient plutôt unanimes : l’innovant ZTE Axon 20 5G n’était pas très bon pour prendre des selfies. Aïe. Intriguée par ce smartphone, la rédaction de Frandroid a quand même voulu vérifier la chose par elle-même. Nous avons donc acheté ce produit.

Dans ce papier, nous ne vous proposerons pas un test complet de la bête, loin de là. Non disponible officiellement en France, cet appareil reste inaccessible pour l’immense majorité des personnes qui nous lisent. Nous tenions cependant à vous offrir nos retours détaillés sur l’intégration du capteur frontal dans la dalle de l’Axon 20 5G et sur la qualité des clichés qui en découlent.

Fiche technique du ZTE Axon 20 5G

Modèle ZTE Axon 20 5G Version de l'OS Android 10 Q Interface constructeur MiFlavor Taille d'écran 6.92 pouces Définition 2460 x 1080 pixels Densité de pixels 388 ppp Technologie OLED SoC Snapdragon 765G Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 620 Mémoire vive (RAM) 6 Go, 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 64 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx Enregistrement vidéo 4K@60 IPS Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.1 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7) NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 4220 mAh Dimensions 77.9 x 172.1 x 8mm Poids 198 grammes Couleurs Noir, Or, Violet, Bleu, Jaune Prix 0 ¤ Fiche produit Voir le test

NB. Cette prise en main a été effectuée avec un ZTE Axon 20 5G acheté en ligne.

Un capteur photo pas très bon à cache-cache

Vous l’aurez donc compris, cette prise en main ne va pas s’attarder très longuement sur le design du ZTE Axon 20 5G. Retenez tout de même que le smartphone est très grand avec sa diagonale de 6,92 pouces, mais qu’il reste assez léger pour un appareil de ce gabarit avec ses 198 grammes. C’est une légèreté très relative, je vous le concède.

Le dos en verre glossy profite de quelques reflets sympathiques pour les yeux et d’un quadruple module photo niché à la verticale dans le coin supérieur gauche. Sur cette face verso, rien ne sort vraiment de l’ordinaire. Notre curiosité est bien plus piquée par ce que le ZTE Axon 20 sur sa façade avant.

Eh oui, le capteur photo frontal est niché dans la dalle pour éviter l’encoche, le poinçon ou le système motorisé ou à slider. Je vais essayer d’éviter le verbe « cacher », car la discrétion n’est pas le point fort de ce composant. Pour que cet appareil photo puisse voir au travers de l’écran du smartphone, cette partie de la zone d’affichage doit forcément être plus transparente dans une certaine mesure.

Or, sur ce ZTE Axon 20 5G, cette contrainte technique est bien visible. Il suffit en effet de laisser traîner un peu les yeux sur le haut de l’écran pour apercevoir le petit carré qui tente de dissimuler le capteur photo. Même sur un fond noir, il reste bien visible, car la zone en question ne réfléchit pas la lumière de la même manière et apparait donc plus sombre.

Sur un fond plus clair, la cachette de cette caméra avant est encore moins discrète. Le petit carré souffre d’un effet de scintillement plus ou moins prononcé en fonction de l’angle de vue.

Dans tous les cas, ce n’est pas très joli à voir et on ne voit pas trop en quoi cette solution est plus agréable pour les yeux qu’une classique encoche en forme de goutte d’eau.

En somme, ce n’est pas très convaincant comme intégration. D’autant plus que la bordure en dessous de l’écran du smartphone reste assez épaisse, ce qui est contradictoire avec la volonté de mettre le capteur photo sous l’écran pour obtenir une plus grande zone d’affichage.

Des selfies laborieux

ZTE a mis un capteur frontal de 32 mégapixels dans son téléphone. Hélas, ce dernier ne se comporte pas comme il le ferait s’il était intégré de manière classique. On sent vraiment que l’écran devant lui perturbe sa compréhension des scènes qu’on souhaite immortaliser.

Globalement, on observe en effet très régulièrement une sorte de voile blanc sur les images. En fonction des situations, celui-ci se ressent surtout soit sur le visage, soit sur l’arrière-plan… et parfois sur les deux.

On voit aussi comment les selfies du ZTE Axon 20 5G tendent à lisser exagérément l’image. Sur bon nombre de photos, ma peau manque de relief et de détails en plus d’être, par-dessus le marché, souvent blanchie.

Au moment de faire ces petits tests, j’avais le Galaxy S21 Ultra avec moi et je m’en suis servi pour pouvoir comparer le comportement des deux smartphones. C’est le jour et la nuit. L’appareil de Samsung est largement au-dessus en termes de détails, de piqué et de traitement colorimétrique. L’écart ici ne peut être simplement incomber au segment tarifaire plus premium visé par le Sud-Coréen.

ZTE Axon 20 5G Samsung Galaxy S21 Ultra

Autre comparaison avec le Galaxy S21 Ultra ci-dessous. Ici, j’ai voulu prendre une photo un peu difficile avec un éclairage artificiel au-dessus de moi, mais un arrière-plan exposé à la lumière naturelle. Un exercice bien trop difficile à gérer pour le ZTE Axon 20 5G.

ZTE Axon 20 5G Samsung Galaxy S21 Ultra

Je me suis également essayé au mode portrait, mais ce dernier reste très hasardeux. Même sur les photos les moins ratées, le contour de mon visage est très grossier. Sur un cliché, une bonne partie de mon front est flouté, comme s’il faisait partie de l’arrière-plan. On peut ainsi se demander si l’intégration si particulière du capteur ne le gêne pas dans son appréciation des distances et donc de la profondeur de champ.

Notez par ailleurs que le résultat en vidéo n’est pas meilleur. Voici, à titre d’exemple, une vidéo réalisée dans la cour de mon immeuble en 1080p à 30 images par seconde (on ne peut pas profiter d’une meilleure qualité d’enregistrement).

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Voyez à quel point le ZTE Axon 20 5G a du mal à gérer comme il se doit l’exposition. C’est dommage.

Patience, patience

Nul doute que l’intégration des capteurs photo sous l’écran ne posera un jour plus de problèmes. Rappelons que les lecteurs d’empreintes ont eu droit au même traitement il y a quelques années et posent de moins moins de souci en termes d’efficacité au fil du temps.

Pour aller plus loin

Xiaomi montre son smartphone avec une caméra invisible sous l’écran

Cependant, ce ZTE Axon 20 5G apparaît vraiment comme un appareil précipité, dicté par la course contre les concurrents plutôt que par la recherche d’un produit vraiment bien fini. Certes, à l’avenir, on pourra toujours rappeler que le constructeur chinois a été le premier à vraiment introduire la caméra sous l’écran sur le marché, mais à terme, les utilisateurs retiendront plutôt le nom du premier fabricant à avoir vraiment maîtrisé cette technologie.

Il est là, le vrai nerf de la guerre. Attendons patiemment : un jour, nous pourrons en profiter pleinement.