ZTE Axon 20 5G officialisé : voici le premier smartphone avec caméra sous l’écran

Le ZTE Axon 20 5G fraîchement officialisé est le tout premier smartphone à se doter d'un capteur photo frontal invisible car caché sous l'écran.

C’était attendu, c’est désormais chose faite. ZTE a dévoilé l’Axon 20 5G. Son nom ne laisse pas transparaître grand-chose de sa grande nouveauté : il s’agit du tout premier smartphone doté d’un capteur photo avant caché en dessous de l’écran. Vous n’avez donc ni poinçon, ni caméra pop-up ou rotative, ni encoche.

« Le ZTE Axon 20 5G marque le début de la nouvelle stratégie produit de ZTE », explique ainsi Ni Fei, le président de la division mobile. La phrase est assez bateau, mais elle montre bel et bien que la firme chinoise mise beaucoup sur ce nouveau smartphone pour se donner une image de pionnière en termes d’innovation. La marque explique notamment avoir dû faire face à de nombreux challenges techniques pour mettre au point cette caméra sous l’écran, notamment en ce qui concerne l’agencement des pixels au niveau du capteur ou l’algorithme du traitement photo.

Les ingénieurs ont ainsi utilisé des matériaux particulièrement transparents pour laisser entrer la lumière dans le capteur. Mais que réserve la fiche technique de ce ZTE Axon 20 5G ? Le téléphone se targue d’une épaisseur de seulement 7,98 mm malgré l’implémentation d’une telle technologie. Comptez 172,1 mm et 77,9 mm respectivement pour la hauteur et la largeur. La balance indique 198 grammes.

On trouve aussi un écran OLED de 6,92 pouces offrant une définition Full HD+ au ratio 20,5:9. Le ZTE AXon 20 5G s’équipe d’un Snapdragon 765G associé à 6 ou 8 Go de RAM et à un espace de stockage extensible de 128 ou 256 Go en fonction des versions.

Le ZTE Axon 20 5G de face et de dos // Source : ZTE Les différents coloris du ZTE Axon 20 5G // Source : ZTE

La star de ce produit étant le capteur photo frontal, il est bon de préciser que celui-ci a une définition de 32 mégapixels, tandis que c’est un quadruple module qui œuvre à l’arrière :

capteur principal de 64 mégapixels ;

ultra grand-angle de 8 mégapixels, 120 degrés ;

capteur de profondeur de 2 mégapixels ;

capteur avec objectif macro de 2 mégapixels.

La batterie de 4220 mAh est livrée avec un chargeur de 30 W Quick Charge 4+. L’interface du smartphone est basée sur Android 10 et, comme le nom de l’appareil le laisse bien entendre, il profite d’une compatibilité avec le réseau 5 G.

Prix et disponibilité du ZTE Axon 20 5G

Le ZTE Axon 20 5G est annoncé en Chine pour une date de sortie inconnue à l’heure actuelle. Les précommandes ont cependant été ouvertes. Le prix officiel est fixé à partir de 2198 yuans, soit un peu plus de 239 euros environs HT.

Rappelons qu’avec ce smartphone, ZTE coupe l’herbe sous les pieds de quelques concurrents. Xiaomi par exemple a encore récemment montré une vidéo dévoilant son concept de smartphone avec caméra sous l’écran, quand Oppo avait présenté un prototype il y a quelques mois.