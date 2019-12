Après le Snapdragon 865, les Snapdragon 765 et 765G ont été annoncés par Qualcomm. Fabriqués en 7 nanomètres comme le S865, les S765 intègre un CPU Kryo 475, fonctionnant jusqu’à 2,3 GHz. La partie graphique qui accompagne le 765 est le GPU Adreno 620, Qualcomm promet jusqu’à 20 % de performances graphiques en plus par rapport à la génération précédente.

CPU 1 x 2.3 GHz Kryo 475 (ARM Cortex-A76)

CPU 1 x 2.2 GHz Kryo 475 (ARM Cortex-A76)

CPU 6 x 1.8 GHz (ARM Cortex-A55)

Adreno 620

DSP Hexagon 696

5e génération du Qualcomm AI Engine

ISP Spectra 355

Modem Snapdragon X52 5G/4G

Wi-Fi 6

Bluetooth 4.0

Ce Snapdragon 765 devrait donc être le SoC bien équilibré entre performances et autonomie. Qualcomm évoque un bon rendu vidéo et de bonnes performances sur les jeux mobiles sans trop affecter la consommation d’énergie. Qualcomm compte sur l’intelligence artificielle pour effectuer une surveillance intelligente de l’état de la batterie et pour chercher une efficacité maximale.

UHD, HDR, Wi-Fi 6, 5G…

Ce Snapdragon 765 équipera des smartphones avec des écrans jusqu’en définition UHD (30 Hz) et une fréquence jusqu’à 120 Hz (Full HD+), ce qui semble également être un paramètre que nous voyons évoluer de plus en plus. Il est également question du support du Wi-Fi 6 (802.11ax), le support jusqu’à 12 Go de mémoire RAM (2133 MHz) et la charge rapide Qualcomm Quick Charge 4+ (jusqu’à 27 Watts).

La grosse nouveauté reste l’intégration native d’un modem 5G. Il s’agit de son modem 5G de deuxième génération, le Snapdragon X52, qui sera également compatible avec la 4G (et pas seulement). Pas aussi performant que le X55, le X52 peut atteindre théoriquement des vitesses de download jusqu’à 1,6 Gbps et des vitesses d’upload jusqu’à 3,7 Gbps. Contrairement au Snapdragon 865, l’intégration du modem dans le SoC ne devrait pas entraîner une augmentation significative de la consommation d’énergie.

Qualcomm précise que son modem X52 prend en charge la 5G dans tous les pays et toutes les bandes, y compris les bandes mmWave et sub-6 dans les fréquences FDD et TDD. Il est compatible avec les systèmes 5G NSA et SA.

Un Snapdragon 765G orienté gaming

Le Snapdragon 765G est une évolution du S765 qui vise à améliorer les performances graphiques et tout ce qui est lié à l’intelligence artificielle. Selon Qualcomm, le Snapdragon 765G offre jusqu’à +20 % de performances graphiques par rapport au Snapdragon 765.

D’où ce « G » dans la nomenclature, puisqu’il s’agit d’une édition un peu plus centrée sur le jeu vidéo, qui intègre les fonctions Elite Gaming avec la prise en charge du HDR à 10 bits.