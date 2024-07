Cette marque chinoise annonce deux smartphones qui pourraient être les plus performants de l’année

Nubia, filiale du géant chinois ZTE, vient de dégainer ses nouvelles armes : les Z60S Pro et Z60 Ultra.

Nubia, vous connaissez ? Cette marque est peu visible et présente sur le marché français, mais elle opère dans le monde depuis très longtemps. C’est une filiale du groupe ZTE qui s’est spécialisée dans les smartphones premium. Nubia a présenté deux smartphones Android.

Commençons par le Z60 Ultra, le modèle qui se la joue un peu « costaud » de la bande. Son gros atout ? Un processeur Snapdragon 8 Gen 3 overclocké. Nubia affirme que ce petit boost va permettre au Z60 Ultra d’être un vrai champion de l’IA, capable de gérer des modèles avec jusqu’à dix milliards de paramètres.

Côté écran, on reste sur du classique, mais efficace : un Amoled de 6,8 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement vairable de 120 Hz. La petite originalité, c’est la caméra selfie cachée sous l’écran. Nubia promet des selfies plus clairs grâce à un nouvel algorithme.

Parlons un peu photo, parce que c’est là que l’IA de Nubia compte bien faire la différence. Le Z60 Ultra embarque un nouveau système baptisé NeoVision 2.0. Concrètement, on a un capteur principal équivalent 35 mm qui reçoit une mise à niveau avec un nouveau capteur Sony. L’ultra grand-angle de 18 mm reste à 50 MP mais avec une ouverture plus grande, ce qui devrait améliorer les photos en basse lumière. Et pour les amateurs de zoom, le téléobjectif périscope de 64 MP (85 mm) gagne des capacités d’IA supplémentaires.

Tout ça, c’est bien beau, mais il faut rester prudent. Les constructeurs nous promettent monts et merveilles avec l’IA dans la photo, mais au final, c’est souvent du marketing. Il faudra voir dans la pratique si ces améliorations sont vraiment perceptibles ou si c’est juste pour faire joli sur la fiche technique.

Côté autonomie, Nubia ne change pas une équipe qui gagne : on garde une batterie de 6000 mAh avec une charge rapide à 80 W. C’est costaud, mais vu la consommation du processeur, il va falloir voir si ça tient vraiment la journée en utilisation intensive.

Z60S Pro, un peu moins musclé

Passons maintenant au Z60S Pro, le petit frère. Il reprend en gros les caractéristiques du Z50S Pro de l’année dernière, avec quelques ajustements. Le capteur principal est un peu plus grand, et on a droit à de nouvelles fonctionnalités IA comme le Magic Eraser (pour effacer des éléments indésirables sur vos photos) ou un algorithme pour améliorer les photos de ciel étoilé. Sympa, mais encore une fois, il faudra juger sur pièces.

Le Z60S Pro fait quelques concessions : il tourne avec l’ancien Snapdragon 8 Gen 2 et sa batterie est un peu plus petite (5100 mAh). Mais honnêtement, pour la plupart des utilisateurs, la différence ne sera probablement pas flagrante au quotidien.

Configuration Nubia Z60S Pro Nubia Z60 Ultra 8 Go / 256 Go - 729 € 12 Go / 256 Go 669 € 779 € 16 Go / 512 Go 769 € 879 € 16 Go / 1 To 869 € 979 €

Nubia tente de se démarquer sur un marché ultra-concurrentiel. Avec des prix qui démarrent à 649 euros pour le Z60 Ultra et 569 euros pour le Z60S Pro, ils se positionnent comme une alternative intéressante face aux mastodontes du marché. Mais pour vraiment séduire, il faudra plus que des chiffres impressionnants sur une fiche technique. Surtout pour une marque quasi-inconnue en France.