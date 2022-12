Apple peut attendre jusqu’à l’iPhone 17 avant de passer à l’USB-C

La date officielle de passage à l'USB-C en Europe vient d'être actée : il s'agit du 28 décembre 2024. À partir de cette date, aucun nouveau produit mobile ne pourra sortir sans être équipé d'USB-C.

La saga de l’USB-C en Europe continue son bonhomme de chemin et elle a enfin une date de fin officielle. L’Union européenne a maintenant établi une date limite pour les constructeurs : le 28 décembre 2024.

Comme le précise The Verge, cette information peut être déduite de la publication au journal officiel de la directive portant sur l’USB-C. 20 jours après cette publication, la loi entre officiellement en vigueur, donnant jusqu’à 24 mois aux États membres pour l’appliquer dans leur droit national. C’est une étape importante, car jusqu’ici la date officielle était restée très vague. L’automne 2024 avait été évoqué, tout comme la fin de l’année 2024.

L’iPhone n’attendra pas 2024

Si l’on sait qu’Apple ne pourra pas contourner la loi et devra s’y conformer, toute la question est de savoir quand et sous quelle forme.

Pour la question du quand, on sait désormais qu’Apple pourrait attendre jusqu’à la sortie de ses nouveaux modèles en 2025, pour passer toute sa gamme à l’USB-C. Cela nous emmènerait théoriquement jusqu’à l’iPhone 17. Certaines rumeurs évoquent cependant un passage à l’USB-C dès l’iPhone 15. Celui-ci serait toutefois réservé aux modèles Pro dans un premier temps. Précisons également que la législation n’empêche théoriquement pas l’existence d’un iPhone 100 % sans fil.

Bien sûr, Apple n’est pas le seul constructeur visé par cette norme, le but étant justement que toute l’industrie passe sur le même port de charge et de transfert de données. Elle concernera non seulement les smartphones, mais aussi les tablettes, les appareils photo numériques, les casques sans fil et les consoles portables. Les PC pourraient suivre à partir de 2026.

