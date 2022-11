iPhone 15 : le port USB-C ne sera pas un simple port USB-C

L'USB-C de l'iPhone 15 pourrait réserver quelques belles surprises.

C’est une quasi-certitude, l’iPhone 15 va passer à l’USB-C et enfin abandonner le vieillissant port Lightning. Ce changement est notamment insufflé par les décisions de la Commission européenne, mais va également dans le sens de l’écosystème d’Apple. En effet, la firme propose de plus en plus l’USB-C sur ses produits, comme le montre la nouvelle version du boitier Apple TV avec télécommande USB-C.

Au-delà du changement de connecteur, le passage à l’USB-C de l’iPhone 15 marquerait d’autres changements importants.

On doit une nouvelle fois ces suppositions à l’analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste d’Apple qui surveille de près les fournisseurs de la marque. D’après lui, la gamme d’iPhone qui arrivera à la fin de 2023 abandonnera le Lightning, mais les modèles haut de gamme iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max (ou Ultra) proposeront de meilleurs débits de transfert.

(5/7)

My latest survey indicates all 2H23 new iPhones will abandon Lightning and change to USB-C, but only two high-end models (15 Pro & 15 Pro Max) will support the wired high-speed transfer, and the two standard ones (15 & 15 15 Plus) still support USB 2.0 same as Lightning.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 17, 2022