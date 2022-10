La nouvelle Apple TV 4K (2022) se déleste d’un accessoire important

La nouvelle Apple TV 4K ne vend plus de câble pour charger sa télécommande malgré son passage à l'USB-C. Une situation un peu ubuesque qui va obliger certains acheteurs à s'équiper.

Apple a sorti ce mardi 18 octobre 2022 trois nouveaux produits : les iPad Pro M2, l’iPad 10 et une nouvelle version de son Apple TV 4K. Cette dernière, à l’instar de sa tablette d’entrée de gamme, met fin au Lightning pour sa télécommande en intégrant un port de charge en USB-C. Mais comment souvent chez Apple, le passage d’une génération à l’autre ne se fait pas sans quelques concessions.

En effet, si on regarde la fiche technique présente sur la boutique d’Apple, on s’aperçoit que le coffret ne fournit pas de câble pour charger la télécommande. On y trouve l’Apple TV 4K, la télécommande et l’alimentation de la box TV. Notons aussi au passage l’absence de câble HDMI.



L’affaire est d’autant plus incompréhensible, que l’ancienne Apple TV avec sa télécommande en lightning intégrait bien un câble vers USB-A. Peut-être Apple considère-t-il que l’USB-C est tellement devenu un standard que les utilisateurs n’ont pas besoin d’un câble supplémentaire ?

Au Brésil, le câble est fourni

N’oublions pas que certains utilisateurs peu équipés en produits récents devront certainement acheter leur câble séparément. La firme de Cupertino vend d’ailleurs sur son site un câble tissé de 1 m d’une valeur de 25 euros. Pourquoi ne pas le proposer en option à la vente au moment d’acheter une Apple TV ? Ajoutons que n’importe quel câble USB-C fera bien sûr l’affaire et que vous n’êtes en rien obligé d’acheter l’officiel.

Récemment, Apple a été condamné au Brésil 19,3 millions d’euros pour avoir retiré le chargeur des boîtes d’iPhone. La firme a fait appel de cette décision. En conséquence, comme le souligne un lecteur de 9to5Mac sur Twitter, sur son store brésilien, Apple vend un câble USB-C pour accompagner son Apple TV 4K.

À noter que le passage à l’USB-C semble devoir se faire dans la douleur. L’iPad 10, qui signe enfin la mort du lightning sur les tablettes Apple, est vendu avec un accessoire permettant de le connecter au Pencil 1, doté d’un port de charge lightning. Espérons que cela ne présage pas des conditions dans lesquelles l’iPhone passera à l’USB-C.



